Volley – Pedrini: “Micah saluterà Modena per giocare in Russia”

Non è ancora finita la stagione sportiva del Modena Volley, che eliminata dalla corsa Scudetto ora dovrà competere per conquistare il quinto posto e la qualificazione alla Challenge Cup della prossima stagione, ma Catia Pedrini in una intervista rilasciata al Resto del Carlino (nell’edizione locale di Modena) ha ribadito la fiducia nel lavoro del coach Andrea Giani sottolineando, per “stimolare” le scelte dell’allenatore in queste ultime partite di stagione, come le prossime gare saranno importanti ed utili per vedere all’opera i giovani dell’organico dei canarini targati Leo Shoes. In particolare c’è tanta voglia e curiosità di vedere in campo con maggiore continuità i giovani Rinaldi e Sanguinetti.

Micah Christenson ai saluti: destinazione Russia

Inoltre ha confermato la partenza per la Russia di Micah Christenson.

“Posso dirvi che Micah ha ricevuto un’importante offerta biennale da una squadra russa: la prima cosa che ha fatto è stata informare noi con il desiderio di trovare una soluzione condivisa. Modena Volley lo stima, lo rispetta, lo ama. II nostro è un arrivederci”.

Non è ancora ufficiale il nome della società dove giocherà il palleggiatore americano nelle prossime due stagioni, ma per molti addetti ai lavori gli indizi portano ad un team preciso: Kazan.

Gli altri movimenti di Modena

Nonostante la partenza di Christenson Modena il prossimo anno potrà disporre di una squadra formata da giocatori importanti in quanto, come riportato anche dalla “Gazzetta di Modena” sembrano ormai sicuri i ritorni di Bruninho e Ngapeth più la firma del forte schiacciatore Leal.