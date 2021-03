Volley – Playoffs Superlega: le partite di oggi 14/3

Domenica di gare valevoli per i quarti di finale playoffs scudetto della Superlega 2020/2021 di pallavolo.

Tutte le partite sono in programma nel pomeriggio: su Eleven Sport saranno visibili in diretta streaming tre incontri, mentre la RAI ne trasmetterà una.

Nel dettaglio:

Quarti di Finale Gara 2

2a giornata Quarti Play Off SuperLega Credem Banca

Domenica 14 marzo 2021, ore 15.45

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Vero Volley Monza

Diretta RAI Sport al termine dell’evento precedente

Diretta Streaming su raiplay.it

Commento di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

Arbitro: Canessa, Gasparro (Notaro)

Video Check: Durante

Segnapunti: Moscato

Attenzione: per essere sicuri di non perdersi gli scambi iniziali del match si consiglia di guardare la partita in streaming.

Quarti di Finale Gara 1

Domenica 14 marzo 2021, ore 17.30

Cucine Lube Civitanova – Leo Shoes Modena

Diretta Eleven Sports

Arbitri: Zavater, Caretti (Polenta)

Video Check: Petterini

Segnapunti: Mochi

Domenica 14 marzo 2021, ore 18.00

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Itas Trentino

Diretta Eleven Sports

Arbitro: Cesare, Vagni (Caretti)

Video Check: Spiazzi

Segnapunti: Rossi

Domenica 14 marzo 2021, ore 19.00

Allianz Milano – Sir Safety Conad Perugia

Diretta Eleven Sports

Arbitro: Pozzato, Sobrero (Lambertini)

Video Check: Lobrace

Segnapunti: Zuccotti

Segnaliamo fin da subito l’incontro infrasettimanale già previsto a Modena:

Mercoledì 17 marzo 2021, ore 17.30

Leo Shoes Modena – Cucine Lube Civitanova

Diretta Eleven Sports

Arbitri: Boris, Lot (Bassan)

Video Check: Danieli

Segnapunti: Sofi