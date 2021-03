Volley semifinali scudetto, Sir Perugia: domani gara 1 al Palabarton contro Monza

PERUGIA – Domani la Sir Perugia affronterà gara 1 al PalaBarton contro Monza, serie al meglio delle cinque.

“Torniamo con la testa nello scatolone e con la concentrazione sui playoff scudetto. È chiaro che avremmo tutti voluto raggiungere la finale di Champions e che c’è delusione per non esserci riusciti. Ma nella pallavolo il campo è giudice inappellabile e bisogna accettare sempre il suo verdetto. Adesso dobbiamo essere bravi e compatti nel reagire prontamente e nel recuperare mentalmente e fisicamente in vista di gara 1 contro Monza. Sarà una partita ed in generale una serie molto difficile come è giusto e normale che sia in una semifinale scudetto. Monza gioca una bella pallavolo ed ha armi importanti a muro, in attacco ed al servizio. Noi dovremo farci trovare pronti, la stagione ci mette davanti un altro grande obiettivo da cercare di raggiungere e vogliamo provarci con tutte le nostre forze”.

Parole e musica di Dragan Travica.

Prende il via domani ser al PalaBarton con gara 1 la serie delle semifinali scudetto con la Sir Safety Conad Perugia che affronta il Vero Volley Monza. Serie al meglio delle cinque partite, atto iniziale domani sera a Pian di Massiano alle ore 20:15 con diretta tv su Raisport (canale 58).

Dopo l’uscita in semifinale di Champions, Perugia deve prontamente reagire e cominciare con il piede giusto la serie per inseguire l’ultimo obiettivo stagionale rimasto, quello dello scudetto.

Heynen dovrebbe confermare la formazione abituale al via con Travica in regia, Ter Horst opposto, Ricci e Solè al centro, Leon e Plotnytskyi in banda e Colaci libero.

Eccheli, tecnico di Milano, dovrebbe rispondere con i sette che hanno sconfitto Vibo nei quarti di finale e cioè Orduna al palleggio, Lagumdzija in diagonale, Galassi e Beretta centrali, Dzavoronok e Lanza in posto quattro e Federici libero.

Volley, Sir Safety Conad Perugia-Vero Volley Monza: il match ai raggi X

Ventuno i precedenti tra le due società con quindici vittorie della Sir Safety Conad Perugia e sei successi del Vero Volley Monza. L’ultimo confronto diretto il 6 febbraio scorso al PalaBarton per l’ultima giornata di regular season con vittoria dei brianzoli in tre set (12-25, 18-25, 20-25).

Quattro ex in campo nel match tra Perugia e Monza. Nel roster bianconero c’è Oleh Plotnytskyi, a Monza dal 2017 al 2019. Nel roster del Vero Volley figurano invece Thomas Beretta, a Perugia nella stagione 2014-2015, Gianluca Galassi, in Umbria nella stagione 2018-2019, e Filippo Lanza, in bianconero dal 2018 al 2020.

Volley semifinale scudetto, Perugia-Monza: come seguire il match

Il match tra Perugia e Monza sarà visibile in diretta tv su Raisport (canale 58) a partire dalle ore 20:15 con il commento di Maurizio Colantoni e Fabio Vullo.

La voce dell’ufficio comunicazione bianconero, direttamente dalla tribuna stampa del PalaBarton, racconterà live alle ore 20:15 Perugia-Monza sui canali social della società bianconera e su Umbria Radio, network radiofonico ufficiale della Sir Safety Conad Perugia, sia in FM che in streaming sul sito della radio.

Perugia-Monza sarà trasmessa in replica lunedì 29 marzo alle ore 19:30 ed alle ore 23:00 sul canale 112 di Tef Channel, televisione ufficiale della Sir Safety Conad Perugia.

Volley semifinale scudetto, Perugia-Monza: probabili formazioni

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Travica-Ter Horst, Ricci-Solè, Leon-Plotnytskyi, Colaci libero. All. Heynen.

VERO VOLLEY MONZA: Orduna-Lagumdzija, Galassi-Beretta, Dzavoronok-Lanza, Federici libero. All. Eccheli.

Arbitri: Bruno Frapiccini – Giuseppe Curto