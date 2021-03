Volley, Sir Perugia, è tempo di playoff scudetto

PERUGIA – Volley: per la Sir Perugia scattano Safety Conad Perugia i playoff scudetto.

Si aprono le porte del PalaBarton per la corsa al tricolore con i Block Devils che ospitano domani sera, con fischio d’inizio alle ore 19:00 e diretta web su Eleven Sports, l’Allianz Milano per gara 1 dei quarti di finale.

“Comincia parte più bella della stagione, adesso è il momento di essere carichi. Incontriamo una squadra di alto livello, sarà difficile, dovremo scendere in campo determinati ed aggressivi. La chiave di gara 1 potrebbe essere la nostra battuta e soprattutto il nostro muro-difesa perché loro hanno attaccanti, in particolare i due schiacciatori, che sono esperti e che sanno giocare in attacco con tante soluzioni. Come stiamo? La squadra sta bene, siamo al completo e siamo tutti pronti a dare il nostro contributo”. Così alla viglia il centrale bianconero Sebastian Solè.

Gara 1 fondamentale per l’economia di una serie al meglio delle due su tre. Perugia, dopo le emozioni del quarto di Champions contro Modena, è attesa da una prova di maturità e dalle elevate difficoltà contro un avversario di ottima caratura tecnica che ha dimostrato già nel turno preliminare contro Verona di avere tante frecce da scagliare nella sua faretra.

Si va verso la conferma della formazione abituale in casa bianconera con coach Heynen che dovrebbe spedire in campo al via Travica in regia, Ter Horst in diagonale, Ricci e Solè al centro, Leon e Plotnytskyi in banda e Colaci libero.

Anche Piazza, coach di Milano, dovrebbe confermare la squadra vincente nello spareggio con Verona di sabato scorso con Sbertoli al palleggio, Patry opposto, Kozamernik e Piano centrali, Ishikawa ed Urnaut schiacciatori e Pesaresi libero.

Volley campionato Superlega: Perugia-Milano, il match ai raggi x

Quattordici i precedenti tra le due società con dodici vittorie della Sir Safety Conad Perugia e due successi dell’Allianz Milano. L’ultimo confronto diretto il 17 gennaio scorso al PalaBarton per il match di ritorno di regular season con vittoria di Perugia in quattro set (25-18, 23-25, 25-16, 25-21).

Due ex in campo domani nel match tra Perugia e Milano. Nel roster bianconero c’è Alessandro Piccinelli, a Milano nella stagione 2017-2018. Nel roster meneghino c’è Nicola Daldello, a Perugia dal 2011 al 2013.

Sir Safety Conad Perugia-Allianz Milano: come seguire il match

Il match tra Perugia e Milano sarà visibile in diretta web su Eleven Sport a partire dalle ore 19:00.

La voce dell’ufficio comunicazione bianconero, direttamente dalla tribuna stampa del PalaBarton, racconterà live alle ore 19:00 Perugia-Milano sui canali social della società bianconera e su Umbria Radio, network radiofonico ufficiale della Sir Safety Conad Perugia, sia in FM che in streaming sul sito della radio.

Perugia-Milano sarà trasmessa in replica giovedì 11 marzo alle ore 19:30 ed alle ore 23:00 sul canale 112 di Tef Channel, televisione ufficiale della Sir Safety Conad Perugia.

Volley playoff, Sir Safety Conad Perugia-Allianz Milano: probabili formazioni

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Travica-Ter Horst, Ricci-Solè, Leon-Plotnytskyi, Colaci libero. All. Heynen.

ALLIANZ MILANO: Sbertoli-Patry, Kozamernik-Piano, Ishikawa-Urnaut, Pesaresi libero. All. Piazza.

Arbitri: Umberto Zanussi – Bruno Frapiccini