Allianz Powervolley Milano: finale Play Off 5° Posto contro Modena

Castellanza – Ultima gara della stagione 2020-2021 per la Allianz Powervolley Milano che domani alle ore 18.00 ospita all’ Allianz Cloud di Milano la Leo Shoes Modena per la finale Play Off 5° Posto che mette in palio un posto in CEV Challenge Cup del prossimo anno. Trofeo che la squadra del presidente Lucio Fusaro non più tardi di un mese fa ha conquistato battendo in terra turca lo Ziraat di coach Medei e che Piano e compagni vogliono difendere e provare a riconquistare per la seconda volta consecutiva.

Avversario di questa finale sarà la Leo Shoes Modena di coach Andrea Giani che dopo aver battuto Piacenza con un secco 3-0 scenderà sicuramente in campo per mettere in difficoltà la squadra di coach Roberto Piazza e far proprio il risultato. Per evitare ciò la squadra meneghina dovrà mettere in campo tutte le energie fisiche e mentali di cui dispone e soprattutto fare ricorso al gioco di squadra che la ha contraddistinta per tutta la stagione e che negli impegni importanti ha dato ottimi risultati.

A presentare la gara di domani è Roberto Piazza il tecnico di Milano che così si esprime:” Non è mai facile preparare una partita di questo livello, primo perché la squadra che abbiamo di fronte è un avversario preparata a qualsiasi competizione, secondo perché ha giocatori molto esperti. Sappiamo quello che vogliamo da noi stessi e scenderemo in campo con il coltello tra i denti, sapendo che sarà una partita molto complicata. L’accesso all’Europa della prossima stagione è uno degli obiettivi che ci eravamo dati ad inizio stagione e che vogliamo conquistare in questa finale Play Off 5° Posto con Modena”.

Probabili formazioni

Allianz Powervolley Milano: Sbertoli -Patry, Kozamernik – Piano, Urnaut – Basic, Pesaresi (L). All. Piazza

Leo Shoes Modena: Christenson – Buchegger, Mazzone – Bossi, Rinaldi – Petric, Grebbenikov(L). All. Giani

Arbitri: Cappello – Canessa. Terzo arbitro: Pettenello

Diretta TV

La gara delle 18.00 Allianz Powervolley Milano–Leo Shoes Modena sarà visibile su Raisport, canale 58 del DDT.