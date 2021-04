Allianz Powervolley Milano – NBV Verona per il sesto turno Play Off 5° Posto

Castellanza – Domani alle ore 19.00 al Centro FIPAV Pavesi di Milano per il sesto turno dei Play Off 5° Posto va in scena la gara tra la Allianz Powervolley Milano e la NBV Verona. gara che mette in palio tre punti importanti per i meneghini che, forti dei cinque successi consecutivi sino ad ora riscossi, vogliono mantenere in solitario la vetta della classifica che li porterebbe così vicinissimi alla certezza del primo posto.

Se però i ragazzi di coach Roberto Piazza scenderanno in campo da imbattuti della pool play off 5 posto, dall’altra parte della rete ci sarà una Verona che, pur con un mix tra giocatori di esperienza e giovani promettenti, scenderà in campo per vincere, unico risultato, che gli consentirebbe di qualificarsi per la semifinale.

A presentare la gara contro i ragazzi di Stoytchev è Paolo Perrone, scoutman della squadra meneghina e stretto collaboratore di coach Roberto Piazza, oltre che scoutman ed assistente allenatore della nazionale francese che così commenta la vigilia della partita e la preparazione del team in vista della gara: “E’ la settima volta che sfidiamo Verona in stagione e quindi è una squadra che conosciamo abbastanza bene. Sicuramente andremo ad analizzare le partite che Verona ha giocato contro di noi, soprattutto le sfide più recenti del Turno Preliminare. Hanno nuovi giocatori nel sestetto iniziale a differenza degli altri match, quindi andremo a controllare se hanno cambiato degli elementi nella distribuzione di gioco e nelle efficienze dei vari fondamentali per impostare poi il nostro piano di gioco. Abbiamo già una buona base per lo studio visto che siamo alla sesta partita dei Playoff 5° posto, ma dovremo comunque adattarci ai loro cambiamenti. Sarà importante controllare fin dai primi scambi quali saranno i loro intenti contro di noi”.

Probabili formazioni

Allianz Powervolley Milano: Sbertoli – Patry, Kozamernk – Mosca, Basic – Maar, Pesaresi(L). All. Piazza.

NBV Verona: Spirito – Jensen, Zingel – Aguenier, Kaziyski – Magalini, Bonami(L). All. Stoytchev.

Arbitri: Canessa – Boris. Terzo arbitro: Rusconi.

Diretta TV

La gara Allianz Powervolley Milano – NBV Verona delle ore 19.00 sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma di Eleven Sports.