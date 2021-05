Allianz Powervolley Milano: Yuki Ishikawa rinnova per la stagione 2021-2022

Milano – Sarà ancora una Milano giapponese quella che scenderà in campo nella stagione 2021-2022. La società del presidente Lucio Fusaro è lieta di comunicare il rinnovo contrattuale per la prossima stagione di Yuki Ishikawa. Lo schiacciatore nipponico vestirà pertanto la maglia dell’Allianz Powervolley anche il prossimo anno, confermandosi così come uno dei punti di forza dello scacchiere di coach Roberto Piazza.

E’ bastato un solo campionato ad Ishikawa per far innamorare di se i tifosi Milanesi. Giocatore talentuoso e tecnico, l’umiltà del giapponese è stata la qualità che più ha impressionato nella stagione appena andata in archivio. Elemento cardine del sestetto dell’Allianz Powervolley, il numero 14 giapponese ha messo in mostra il grande repertorio dei suoi colpi, risultando spesso decisivo per le sorti di Milano. Per Ishikawa sarà il settimo anno in Italia, il secondo con indosso i colori di Powervolley. Con 470 punti in Superlega tra regular season, Coppa Italia, playoff e playoff 5° posto si è guadagnato la palma di miglior realizzatore dei suoi nelle competizioni nazionali, mentre in Europa si è preso la scena siglando il punto finale del tie break contro lo Ziraat Bankasi Ankara che ha consegnato la CEV Challenge Cup al club meneghino. Il classe ’95 giapponese, fresco capitano della sua nazionale con cui parteciperà ai Giochi Olimpici di Tokyo, è un valore aggiunto per la società non solo per le sue gesta in campo, ma anche per il suo ruolo da star nel suo Paese. Molti fan giapponesi, infatti, hanno iniziato a seguire ed affezionarsi all’Allianz Powervolley, incidendo anche sull’aumento esponenziale della fanbase social del club. La correlazione tra Ishikawa, Giappone e Powervolley ha inoltre trovato concretezza nella creazione del ” Powervolley Milano Japan Official Supporters Club”, un fanclub ufficiale nato dalla stretta collaborazione tra l’uuficio marketing comunicazione della società e Good on You, l’agenzia del manager di Ishikawa guidata da Keisuke Nakano.

Il talento giapponese di Ishikawa sarà così di nuovo al servizio dell’Allianz Powervolley Milano per una nuova stagione ricca di successi e battaglie.

( Fonte comunicato stampa )