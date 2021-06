Beach Volley: parte oggi il “Torneo di Serie Nazionale” targato Fipav

Comunicato Federale FIPAV

Prenderà il via oggi 18 giugno il Torneo di “Serie Nazionale” di beach volley. Dopo la fine del lungo percorso del Campionato Italiano per Società, conclusosi con le Finali di Bibione, sta per prendere il via un’altra manifestazione che insieme alle tre tappe del Campionato Italiano Assoluto e ai Campionati Italiani Giovanili, costituiscono l’attività del beach volley italiano 2021.

Il Torneo di Serie Nazionale è costituito da sette tappe organizzate su tutto il territorio italiano. Questi appuntamenti saranno importanti ai fini della classifica nazionale. Si partirà domani venerdì 18 giugno con la prima tappa in programma a Terracina (LT), che si concluderà domenica 20 giugno.

IL CALENDARIO DELLA SERIE NAZIONALE

Terracina (LT, 18-20 giugno)

Sanremo (IM, 25-27 giugno)

Montesilvano (PE, 9-11 luglio)

Cirò Marina (KR, 23-25 luglio)

Catania (30 luglio-1° agosto)

Cordenons (PN, 6-8 agosto)

Lecce (27-29 agosto)

*La tappa di Marina di Pescoluse (LE) originariamente programmata dal 2 al 4 luglio 2021, è stata annullata.

DOVE SEGUIRE GLI EVENTI

Tutti gli appuntamenti delle tappe del “Serie Nazionale” saranno disponibili in diretta streaming sul Canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo e sul sito internet Sport2U dove verranno trasmesse tutte le partite dei campi centrali del sabato e della domenica. Il commento tecnico sarà a cura di Eugenio Bertone e Attila Grieco.

IL CALENDARIO DEL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO

Bellaria Igea Marina (RN, 16-18 luglio)

Palinuro (SA, 19-21 agosto)

Caorle (VE, 3-5 settembre)