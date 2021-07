Nazionale pallavolo femminile, l’aggiornamento sulle condizioni di Sylla

Nazionale pallavolo femminile, sembrano destare meno preoccupazioni le condizioni della capitana azzurra Myriam Sylla che nella partita amichevole giocata ieri venerdì 9 luglio contro la Serbia è stata costretta ad uscire nel corso del secondo set per una distorsione alla caviglia. L’ultimo dei tre test contro la Nazionale guidata da Terzic è stato perso dall’Italia 3-2, stesso identico risultato dei precedenti due incontri sempre contro Boskovic e compagne.

Un tris di amichevoli per testare il grado di preparazione dopo tante settimane in palestra e per farsi trovar pronte in vista del Giappone.

Questo il comunicato apparso ieri sera sul sito della Federazione italiana pallavolo riguardante l’infortunio occorso alla capitana azzurra: «Myriam Sylla, uscita per infortunio nel match di questa sera contro la Serbia, è stata subito sottoposta a Belgrado a esami diagnostici che hanno escluso lesioni dell’apparato osteo articolare della caviglia sinistra. La capitana azzurra ha riportato un trauma distorsivo di basso grado».

Importante naturalmente in questa vigilia dei Giochi Olimpici aver la formazione al completo e la speranza dunque è che Myriam Sylla posta recuperare in tempi brevi .

La Nazionale del ct Davide Mazzanti rientrerà oggi in Italia dalla Serbia e si radunerà nuovamente il prossimo 14 luglio al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti.