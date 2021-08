Sir Perugia, Kamil Rychlicki: “Mi hanno accolto tutti con grande amore”

Prime settimane di lavoro a Perugia e di conoscenza della città e della realtà della Sir Perugia per l’opposto lussemburghese Kamil Rychlicki. Il fisico da granatiere ed il capello riccio da “battaglia” effettivamente ingannano un po’. Perché poi basta scambiare due parole con Kamil Rychlicki per capire di avere a che fare con un ragazzo simpatico, solare e davvero in gamba.

Sir Perugia, Kamil Rychlicki: “L’ambientamento a Perugia va alla grande”

È qui da nemmeno dieci giorni, ma sembrano molti di più in verità, l’opposto lussemburghese della Sir Safety Conad Perugia, il nuovo bomber della formazione di coach Grbic. Si sta ambientando giorno dopo giorno nella sua nuova realtà e nel suo nuovo mondo Kamil. E lo sta facendo molto velocemente.

“L’ambientamento in queste prime settimane qui a Perugia va alla grande”, dice Kamil. “Mi hanno accolto tutti con amore e un grande sorriso (testuale del lussemburghese, ndr), per me è stato molto facile sentirmi subito bene qui nella mia nuova casa”.

Kamil non ama parlare tantissimo, praticamente non usa i social (una rarità per un ragazzo che deve ancora compiere venticinque anni), ama invece molto schiacciare forte, lavorare duro e far parlare il campo al suo posto.

“In questa fase iniziale di preparazione le cose vanno benissimo. Stiamo facendo secondo me un bel lavoro e molto duro, sudiamo anche tanto con il caldo di questo periodo. E va bene così, siamo nella fase in cui bisogna lavorare sulle fondamenta, cosa che poi ci aiuterà durante la stagione che sarà lunghissima. Siamo in pochi adesso, è vero, ma per me personalmente è anche una cosa positiva perché sono nuovo qui ed in questi giorni ho più tempo e modo per conoscere l’ambiente, per conoscere ad uno ad uno tutti i componenti dello staff, per conoscere e confrontarmi con l’allenatore. Il tempo per queste cose in preparazione non manca ed è un bene”.

E via a tirar su pesi ed a mettere benzina nelle gambe. Perché Kamil vuole vivere una grande stagione con Perugia.

