Mondiali U19 di pallavolo: oro alla Polonia, Nowik è l’MVP

La Polonia si aggiudica la diciassettesima edizione dei Mondiali U19 di pallavolo maschile andata in scena a Teheran in Iran. I biancorossi tornano a sei anni di distanza dal primo storico trionfo in Argentina a conquistare il titolo iridato di categoria conseguendo nell’atto conclusivo, disputato all’Azadi Hall, una perentoria affermazione sulla Bulgaria per 3-0 (25-20, 25-19, 25-19). Grande protagonista dell’incontro il 18enne opposto polacco Tytus Nowik (20 punti) eletto MVP del torneo.

Per la Bulgaria, giustiziera nei quarti di finale dei campioni uscenti dell’Italia terminati al sesto posto, si tratta comunque del miglior risultato ottenuto nella competizione. L’Iran, l’unica nazionale riuscita nel corso della manifestazione a strappare un set all’implacabile rappresentativa polacca diretta da Michal Bakiewicz, conquista la medaglia di bronzo piegando la Russia al tie-break (25-14, 22-25, 27-25, 21-25, 15-6) nella finale di consolazione.

Mondiali U19 di pallavolo, finale 1°/2° posto

POLONIA vs BULGARIA 3-0 (25-20, 25-19, 25-19)

Polonia: Majchrzak 8, Szymendera 7, Olszewski (C), Kubicki 3, Nowik 20, Kufka 6, Sliwka 10, Czerny, Hawryluk (L), Nowak, Bilinski, Ratajewski. All.: Michal Bakiewicz.

Bulgaria: Nikolov B 1, Nachev 1, Bouchkov 1, Stoev, Tassev, Antov 8, Garkov (C) 4, Palev, Nikolov A. 15, Tatarov 5, Mitov (L), Bodurov 6. All.: Martin Stoev.

Arbitri: Ivan Chumak (RUS) e Alireza Gharib (IRI).

Le altre finali

03°/04° posto: Iran vs Russia 3-2

05°/06° posto: Argentina vs Italia 3-1

07°/08° posto: Brasile vs Germania 3-1

09°/10° posto: Repubblica Ceca vs India 3-1

11°/12° posto: Belgio vs Egitto 3-1

13°/14° posto: Thailandia vs Nigeria 3-2

Il sestetto ideale

Palleggiatore: Stoil Palev (Bulgaria)

Schiacciatori: Aleksandar Nikolov (Bulgaria) e Kamil Szymendera (Polonia)

Centrali: Yousef Kazemi (Iran) e Jakub Majchrzak (Polonia)

Opposto: Tytus Nowik (Polonia)

Libero: Jakub Hawryluk (Polonia)

MVP: Tytus Nowik (Polonia)

Vittorie per nazione

6 titoli: Brasile.

3 titoli: Russia.

2 titoli: Iran, Italia, Polonia e Serbia.