Allianz Powervolley Milano: vince per 3-2 contro la corazzata Monza

Milano – L’Allianz Powervolley Milano debutta con una vittoria per 3-2 ( 18-25, 27-25. 25-15, 20-25, 15-8 ) contro una Monza galvanizzata dal successo di domenica scorsa contro Modena e scesa a Milano per fare punteggio pieno e continuare la propria fase positiva. I ragazzi di coach Eccheli però avevano fatto di sicuro i conti senza l’oste. Infatti al loro confronto si è presentata una Powervolley Milano decisa a vendere cara la pelle e cosciente delle proprie qualità individuali e di squadra ha reso la vita difficile all’avversario ed alla fine ha meritatamente fatto proprio il risultato finale per la gioia dei 1930 spettatori presenti all’Allianz Cloud di Milano.

Nel primo set parte bene Monza che subito con Dzavoronok si porta sul 6-9 e costringe Piazza al time-out. Alla ripresa però Monza allunga ancora e tiene a debita distanza Milano con Grozer che mette a segno il 9-15 prima del muro di Galassi che fa 9-17 e secondo time-out di Piazza. Lo stop però non produce effetti per Piano e compagni che continuano ad inseguire con Patry che firma il 16-22 prima del 18-25 di Dzavoronok che chiude il set.

Nel secondo set coach Roberto Piazza riparte con il sestetto iniziale che da subito mostra un approccio diverso e con Patry fa 4-2 e tempo Eccheli. Al rientro Milano tiene a distanza i brianzoli e con Porro di seconda intenzione fa 9-5. Monza dal canto suo non ci sta e pur continuando a rincorrere grazie ad un errore in attacco di Ishikawa e ad un muro di Grozdanov impatta 15-15. Da qui parte un tentativo di allungo dei brianzoli che si portano sul 17-20. La risposta di Milano non si fa attendere e sotto di 3 (21-24) annulla tre palle set e porta gli avversari ai vantaggi che fa propri per 27-25 grazie a due ace di Maiocchi chiamato al servizio al posto di capitan Piano.

Nel terzo set si gioca punto a punto sino al 8-8 di Dazvoronok quando Milano con tre punti di seguito di Chinenyeze fa 11-8 e costringe coach Eccheli al time-out. Alla ripresa del gioco è ancora Milano a fare la voce grossa con ace di Ishikawa 13-10, ace di Patry 16-12 prima del 23-15 pennellata di Chinenyeze , ace di Porro ed errore in contrattacco di Monza che consegna il set a Milano per 25-15.

Il quarto set si gioca punto a punto con le due formazioni che si scambiano di ruolo nel punteggio. Parte bene Milano con l’ace di Porro cui segue il 4-2 di Jaeschke, ma Monza con Grozer prima impatta 5-5 e poi fa 5-7 e tempo Piazza. Al rientro si riprende a giocare punto a punto fino al +2 di Dzavoronok 11-13 cui risponde Milano 13-13 invasione di Orduna. I brianzoli però non ci stanno e volendo andare al tie-break si riportano su +3 (16-19) e tempo Piazza. Alla ripresa Monza riprende a macinare gioco e con Dzavoronok fa 18-23 prima del 20-25 di Grozer.

Nel quinto set Milano scende sul taraflex decisa a far proprio il risultato e subito fa segnare a referto 4-1 con Ishikawa e tempo Eccheli. Al rientro in campo il muro di Patry- Chinenyeze ed un errore in contrattacco di Monza fanno 5-2 prima del 6-2 di Jaeschke. Monza prova a rispondere con il 7-4 di Galassi , ma Milano galvanizzata dall’ace di Maiocchi al servizio al posto di Piano fa 11-5 e costringe Monza a fermare. Stop inutile in quanto Milano con tre punti di seguito di Patry e l’attacco punto di Romanò chiude il set 15-8.



Tabellino

Allianz Powervolley Milano – Vero Volley Monza 3-2 ( 18-25, 27-25, 25-15, 20-25, 15-8 )

Allianz Powervolley Milano: Porro 4, Patry 15, Piano 4, Chinenyeze 13, Ishikawa 14, Jaeschke 18, Pesaresi (L), Romanò 1, Maiocchi 3, Mosca 1. N.e. : Staforini, Daldello(L), Djokic. All: Roberto Piazza

Vero Volley Monza: Orduna 1, Grozer 17, Grozdanov !0, Galassi 7, Dzavoronok 19, Davyskiba 14, Federici(L). Karyagin 1, Calligaro, Beretta, Gaggini(L). N.e.: Galliani, Mitrasinovic. All: Massimo Eccheli

MVP: Chinenyeze

Arbitri: Zanussi-Curto