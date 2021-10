Italvolley: un anno di record….Non solo in Europa!

Italvolley: un anno da incorniciare! Il movimento della pallavolo tricolore trionfa in Europa e nel mondo. Mesi da ricordare per la Federazione italiana che, in attesa dei Mondiali della Nazionale allenata da De Giorgi, può festeggiare tanti traguardi. Nell’ultimo mese sono arrivate le vittorie agli Europei sia femminili che maschili, l’argento ai mondiali femminili U18 e, ieri, la vittoria del titolo mondiale dagli azzurrini della U21.

Italvolley: un 2021 indimenticabile!

Le selezioni italiane erano uscite malconce dalle Olimpiadi di Tokyo. I ragazzi dell’allora tecnico Blengini, erano stati schiantati ai quarti di finale dalla Seleccion albiceleste per 3 set a 2. La debacle ha portato all’avvicendamento in panchina con Fefè De Giorgi che, in poco più di un mese, ha condotto i suoi al trionfo in Europa del 19 settembre, contro la Slovenia. La situazione delle ragazze di Davide Mazzanti è stata piuttosto simile: eliminate dalla Serbia ai quarti di finale delle Olimpiadi, Egonu e compagne hanno trovato subito vendetta. Rialzandosi in piedi e senza piangersi addosso, hanno portato a termine una marcia trionfale che le ha portate alla finale della rassegna continentale. Risultato: 3 a 1 inflitto alla stessa Serbia incontrata alcune settimane prima sul suolo giapponese, e delusione olimpionica riscattata. Anche i più giovani hanno regalato grandi emozioni: le azzurrine U18 di Marco Mencarelli hanno asfaltato tutte le avversarie incontrate in Messico, arrendendosi solo in finale di fronte ad una prepotente Russia. Un percorso in ogni caso “oltre le aspettative” come definito dallo stesso tecnico al termine dell’incontro.

Gli azzurrini di Frigoni sono campioni del mondo

Infine, ma non ultima per importanza, deve essere ricordata l’impresa della Nazionale U21 maschile del tecnico Angiolino Frigoni. Nella serata di ieri, al PalaPirastu di Cagliari si sono imposti sulla Russia per 3 set a 0 laureandosi per la prima volta nella loro storia, campioni del mondo di categoria.