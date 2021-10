Pallavolo femminile A1, Busto supera Monza 3-1: le parole delle protagoniste

Pallavolo femminile A1, il campionato 2021/22 si è aperto ieri sera con la vittoria di Busto Arsizio in casa contro Monza per 3-1 ( 15-25, 25-21, 25-21, 25-23) . Di fronte al proprio pubblico che hanno potuto riabbracciare dopo molto tempo, le farfalle sono state brave a non disunirsi dopo un primo set a senso unico a favore delle brianzole. Top scorer del match Camilla Mingardi con 20 punti alla quale ha risposto Van Hecke con 19.



LE DICHIARAZIONI POST PARTITA

Jovana Stevanovic (centrale di Busto Arsizio ) : «Una bellissima partita con tanti punti lunghi, ce l’aspettavamo proprio così. Siamo partite male, lasciando tante opportunità a Monza che non ci ha perdonato nel primo set. Poi abbiamo avuto pazienza e siamo tornate in partita. Sono molto felice perchè abbiamo fatto vedere una giusta aggressività e un giusto carattere: andiamo avanti così » .

Alessia Gennari (schiacciatrice Vero Volley Monza): « Non siamo riuscite a reagire quando le cose non andavano più bene come all’inizio. Loro ci hanno preso le misure nel sistema muro-difesa e noi facevamo fatica a mettere palla giù in attacco. Abbiamo commesso tanti errori in battuta e di conseguenza loro avevano un gioco più facile. Sappiamo che c’è tanto da lavorare: siamo una squadra nuova e dobbiamo ancora trovare degli ingranaggi. Non dobbiamo perdere la fiducia in noi stesse , anzi dobbiamo imparare a reagire e a trovare soluzioni quando le cose non vanno perchè abbiamo le capacità per farlo »