Pallavolo femminile A1, Klimets commenta la crisi di risultati di Roma

Pallavolo femminile A1, il posticipo di lunedì 1 novembre vedrà una di fronte all’altra Roma e Firenze che si presenteranno alla sfida con situazioni sportive diametralmente opposte. Si perchè le capitoline dopo il successo dell’esordio hanno sempre perso mentre Firenze , dopo la sconfitta alla prima giornata ha sempre vinto.

Tra le sponde giallorosse si sapeva delle difficoltà del campionato di massima serie e quindi l’ambiente vuole rimanere compatto e unito in visti dei prossimi impegni.

Queste sono le parole dell’opposto Hanna Klimets raccolte sul sito del club :

«Non sono state sconfitte facili da accettare. Avremmo potuto vincerle entrambe, dimostrando qualcosa in più. Penso che manchi ancora un po’ di coesione nel nostro lavoro: facciamo molti errori e li paghiamo cari. E di conseguenza subiamo un calo della concentrazione. Ora la condizione mentale è quella più importante da recuperare, ma dobbiamo uscirne tutti insieme.

Questo è solo l’inizio, non importa quanto sia difficile. Si sta creando una nuova squadra e non è mai facile. D’altronde, non ci sono vittorie senza sconfitte. C’è sicuramente bisogno di uno sforzo maggiore per lavorare unite sotto ogni aspetto, e poi, penso, ci sarà un risultato. Per lunedì abbiamo lavorato molto sulla preparazione, soprattutto sulla tattica del gioco. Speriamo di fare una bella prestazione sul campo di casa e offrire un grande spettacolo a tutti gli appassionati ».