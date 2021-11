Bartoccini-Fortinfissi Perugia, contro Bergamo si torna al PalaBarton di sabato

Dopo la gara di domenica scorsa giocata contro Novara ad un alto livello, in cui però il risultato non ha reso giustizia al valore tecnico messo in campo da Guerra e compagne, la Bartoccini-Fortinfissi Perugia torna a giocare tra le mura amiche del PalaBarton di sabato sera, per la 6ª giornata della stagione 2021/2022.

Una gara da disputare con la massima attenzione poiché le bergamasche hanno dimostrato di saper essere corsare in trasferta riuscendo ad espugnare il Pala Radi di Cremona nella scorsa giornata. Una vittoria netta (3-0) contro Casalmaggiore che di certo ha messo in allerta lo staff guidato da coach Cristofani.

Partendo da quello che si è visto di buono a Novara, in settimana il lavoro del coach capitolino si è incentrato sul mantenere la concentrazione nei momenti caldi del match, dove, automatismi e sangue freddo, fanno la differenza tra vincere e perdere un set, per ottenere questo mercoledì c’è stato modo di affrontare un allenamento congiunto con Vallefoglia (per la cronaca terminato 3-1 in favore delle umbre) che ha dato molti riscontri positivi sulle dinamiche di gioco.

Anastasia Guerra comincia parlando proprio dal lavoro svolto in settimana. “Abbiamo concentrato il lavoro settimanale sull’aspetto mentale in determinate situazioni di gioco, ovviamente poi abbiamo come sempre continuato a lavorare su tutti i fondamentali, poiché alla fine sono quelli che porti in campo, anche se penso che a fare veramente la differenza sarà il carattere”.

“Stiamo affrontando una stagione dove non ci sono le cosiddette squadre materasso quindi dovremo essere molto attente, loro poi vengono da una bella vittoria contro Bergamo e sicuramente il loro umore sarà molto alto dovremo restare concentrate sul nostro gioco e non pensare troppo a cosa succede dall’altra parte della rete, mettendo in campo entusiasmo e dimostrando quanto vogliamo ottenere questi tre punti in casa”.

Bartoccini Fortinfissi Perugia-Volley Bergamo 1991: il match ai raggi X

Nessun precedente in gare ufficiali tra le due formazioni in quanto Bergamo in questa stagione partecipa con una nuova società. Nessuna ex in campo per la Bartoccini-Fortinfissi Perugia pe la ragione sopra citata, mentre per le ospiti la ex di turno è Isabella Di Iulio, in maglietta nera la scorsa stagione.

Le probabili formazioni

Bartoccini Fortinfissi Perugia: Bongaerts, Diouf, Bauer, Melandri, Havelkova, Guerra. Libero: Sirressi.

Allenatore: Cristofani

Volley Bergamo 1991: Di Iulio, Lanier, Enright, Loda, Ogoms, Schoelzel. Libero: Faraone

Allenatore: Giangrossi

Arbitri: Michele Brunelli, Stefano Carletti.

Bartoccini Fortinfissi Perugia-Volley Bergamo 1991: come seguire il match

Il fischio d’inizio è fissato per domani 6 novembre 2021 alle ore 18.30 al PalaBarton (biglietti in vendita anche il giorno della gara sia al PalaBarton stesso che su liveticket.it) e visibile in diretta streaming su www.volleyballworld.tv