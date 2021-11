Volley A1 Femminile, Bartoccini-Fortinfissi Perugia verso Urbino per incontrare Vallefoglia nella nona giornata

Una delle gare cruciali del girone di andata si avvicina sempre più velocemente per la nona Giornata del Campionato 2021/2022 di Lega Pallavolo Serie A1 Femminile, che porta sul cammino della Bartoccini-Fortinfissi Perugia la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, la formazione marchigiana è tra le esordienti del campionato e dispone di un organico tutto nuovo, che però ha fatto vedere quanto possa essere insidioso, riuscendo nella scorsa giornata a conquistare un punto contro Firenze al termine di una gara finita al tie-break dalla durata oltre due ore. Anche le “magliette nere” sono in cerca di riscossa dopo la gara contro l’altra toscana del Campionato che ha lasciato l’amaro in bocca ad Havelkova e compagne, protagoniste di una buona prestazione a livello tecnico ma che purtroppo non ha visto i riconoscimenti in termini di punteggio sul tabellone. Vista la posizione ravvicinata in classifica (la Megabox insegue a -1 la Bartoccini-Fortinfissi), la sensazione per entrambe le formazioni sarà quella di dover affrontare una gara che in palio ha il doppio del punteggio, che sicuramente non sarà lasciata all’avversario senza lottare. Dunque un vero e proprio spettacolo che andrà in scena domenica alle 17.00 al Palazzetto dello Sport Alberto Carneroli di Urbino.

Per presentare la gara le parole del capitano Helena Havelkova identificano bene le particolarità. “Sarà molto importante come giocheremo noi e come ci saremo preparate, alle volte porre l’attenzione sull’avversario crea solo distrazioni quindi è molto meglio mettere tutte le attenzioni sul nostro gioco poi quel che succede succede. Ovviamente abbiamo preparato la partita sul gioco del nostro avversario ma non è tutto il lavoro che si fa durante la settimana, come dicevo la maggior parte della concentrazione è su di noi, Vallefoglia poi è una squadra con cui abbiamo fatto molti allenamenti congiunti quindi ci conosciamo molto bene a vicenda, sarà sicuramente una bella partita, noi stiamo crescendo giornata dopo giornata come del resto era prevedibile poiché siamo una squadra che rispetto la scorsa stagione è cambiata molto ma che comunque sta migliorando sempre più, mi spiace che la scorsa domenica non siano riuscite a strappare qualche set, abbiamo giocato una bella pallavolo e forse meritavamo qualcosa in più”.

Volley Femminile, Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia-Bartoccini Fortinfissi Perugi: il match ai raggi X

Nessun precedente tra le due formazioni. Per Vallefoglia Giada Cecchetto, a Perugia come per due stagioni (2019-2020, 2020-2021), mentre per la Bartoccini-Fortinfissi Perugia nessuna ex in campo. Il fischio d’inizio è fissato per domenica 21 novembre 2021 alle ore 17.00 e sarà visibile in diretta streaming su www.volleyballworld.tv

Le probabili formazioni:

Bartoccini Fortinfissi Perugia: Bongaerts, Diouf, Bauer, Melandri, Havelkova, Guerra. Libero: Sirressi.

Allenatore: Cristofani

Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia: Berasi, Bjelica, Mancini, Jack-Kisal, Newcombe, Kosheleva. Libero: Cecchetto.

Allenatore: Bonafede

Arbitri: Andrea Puecher, Massimo Florian