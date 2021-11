Volley femminile A1, il programma completo dell’8.a di andata

Campionato volley femminile A1, nel week end del 20 e 21 novembre si giocherà l’ottava giornata di andata. Le campionesse d’Italia e leader della classifica di Conegliano attendono in casa una Trento sempre più in crisi di risultati, match in programma domenica 21 novembre alle 17.

L’anticipo del sabato sarà quello Monza e Casalmaggiore con inizio alle 20,30. Le brianzole di fronte al proprio pubblico proveranno a dare continuità a un ottimo periodo di risultati che le sta tenendo agganciate alle zone alte di classifica.

Vediamo nel dettaglio le partite che si giocheranno domenica 21 novembre alle 17 oltre alla già citata Conegliano-Trento.

Novara che è staccata di soli 4 punti dalle pantere e con una partita in meno in casa affronterà Roma che vuol tornare a fare punti, Firenze attende Vallefoglia che deve muovere la classifica per dare slancio alla corsa salvezza mentre Perugia corsara a Trento nell’ultimo turno di campionato avrà di fronte al proprio pubblico un ostacolo non semplice, parliamo di Scandicci .

Altro derby della giornata è quello tra Bergamo e Busto Arsizio, le orobiche avranno dalla loro il fattore campo.

Chiude il quadro di questa 8.a di andata campionato volley femminile A1 un altro derby, questa volta non lombardo ma piemontese: si tratta del posticipo domenicale con inizio alle 19,30 tra Chieri e Cuneo.