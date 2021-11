Volley femminile A1, il programma della 6.a giornata

Volley femminile A1, nel week end del 6 e 7 novembre si giocherà la 6.a giornata di andata che presenterà quattro anticipi in programma nella giornata di oggi, vediamo quali.

Riflettori puntati sul big match del Palaverde tra Conegliano e Busto Arsizio con le pantere leader della classifica alla caccia della settantunesima vittoria consecutiva e le farfalle che tenteranno di invertire il trend negativo delle ultime giornate. Match con inizio alle ore 18.

Alle 17 in campo Firenze e Casalmaggiore, le toscane giocheranno in casa avendo quindi il vantaggio del fattore campo. Alle 18,30 in campo Perugia-Bergamo. Le umbre in casa cercheranno di fare punti che sarebbero di vitale importanza dal momento che sono in fondo alla classifica mentre le orobiche arrivano al match in un buon momento di risultati.

L’ultimo anticipo di oggi sabato 6 novembre è la sfida tra Chieri e Roma con inizio alle 20,30. Entrambe le squadre arrivano sulle ali dell’entusiasmo per l’ultimo turno coinciso con vittorie da tre punti.

LE PARTITE DELLE DOMENICA

Vediamo le partite della domenica di questa 6.a giornata di andata campionato volley femminile A1. Tre i match in programma. Il secondo big match della giornata dopo quello tra Conegliano e Busto Arsizio è sicuramente quello tra Scandicci e Monza con le ragazze di coach Massimo Barbolini che in casa proveranno a fare punti per continuare la rincorsa a Conegliano. Le brianzole sono invece a caccia del primo successo stagionale in uno scontro diretto . Partita con inizio alle ore 17 come quella tra Vallefoglia e Trento, due squadre in crisi di risultati. Fattore campo a favore delle marchigiane.

Chiude il quadro di questa 6.a giornata campionato volley femminile A1 il posticipo delle 19,30 tra Novara e Cuneo. Derby piemontese tutto da vivere con le ragazze di coach Lavarini che in casa cercheranno il successo per non perdere terreno dalla testa della classifica.