Volley femminile A1, le 2 top scorer della 5.a giornata

Volley femminile A1 , si è chiuso ieri sera con il posticipo tra Roma e Firenze il quinto turno di campionato, andiamo a scoprire quali sono state le due top scorer.

Partite spettacolari hanno caratterizzato l’ultimo turno di campionato di volley femminile A1 che si è spalmato su tre giorni considerando la sfida di ieri sera.

Al secondo posto come top scorer una giocatrice che si sta rendendo protagonista di un grande avvio di stagione, stiamo parlando di Khalia Lanier che con i suoi 26 punti firmati a referto ha aiutato Bergamo ad espugnare il campo di Casalmaggiore. Le orobiche si sono imposte per 3-0 e hanno centrato la seconda vittoria consecutiva che le ha aiutate a staccarsi dalle zone basse di classifica. Sono 6 infatti i punti al momento per le lombarde.

Oltre alla gioia del successo, Lanier può anche ritenersi più che soddisfatta avendo segnato un bel bottino condito da una grandissima percentuale in attacco, il 64 % .

LA TOP SCORER

La top scorer di questa quinta giornata di andata del campionato volley femminile serie A1 è uscita dal big match tra Monza e Conegliano. Non sono bastati alle brianzole i 29 punti di una scatenata Magdalena Stysiak che ha trovato anche tre ace e due punti a muro. La percentuale in attacco non è stata di quelle esaltanti, 37%, rimane comunque un apporto in termini di punti molto alto che evidentemente non è stato sufficiente visto che dall’altra parte della rete c’era la corazzata Conegliano che pur soffrendo è riuscita a vincere al tie-break.