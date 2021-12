Cazzaniga a Verissimo sconvolge tutti: “Mi manca nonostante tutto”

La storia di Cazzaniga ha sconvolto tutti. Il noto pallavolista ha passato 15 anni della sua vita dietro ad una persona (mai incontrata), rivelandosi tutto falso. In questi lunghi anni di relazione online, la truffatrice, al secolo Valeria Satta, ha spillato dalle tasche dell’atleta circa 700 mila euro. Una cifra incredibile che ha portato Roberto ad avere problemi economici. Valeria, che con Cazzaniga si fingeva Maya, lo ha raggirato fingendo continui impegni per non vederlo e problemi di salute al cuore. Infatti nelle loro conversazioni ricorre spesso l’elemento delle macchine che tengono in vita la modella e che servivano per curarla. Il pallavolista non ha mai creduto alla truffa e le ha pagato di tutto, dalla spesa alle utenze, fino a comprarle una macchina. Grazie all’aiuto de Le Iene e dei suoi amici Cazzaniga ne è uscito ed è pronto per ricominciare.

Roberto Cazzaniga ospite a Verissimo

Per raccontare la sua storia, Roberto è andato ospite a Verissimo, condotto dalla Toffanin. Qui ha rilasciato delle dichiarazioni che ha lasciato tutti senza parole. “È più di un mese che non scrivo a Maya e ogni tanto mi manca”. Nonostante le sia costata circa 700mila euro, Roberto Cazzaniga continua a pensare alla persona che lo ha truffato per anni. Il pallavolista ha ripercorso la storia che è venuta fuori dopo un servizio delle Iene, che hanno scoperto che una donna ha vinto di essere la top-modem Alessandra Ambrosio, riuscendo a scucire centinaia di migliaia di euro a Cazzaniga.

Una vera e propria truffa sentimentale: “Per 15 anni mi sono sentito con lei – ha raccontato alla Toffanin – e poi all’improvviso mi sono svegliato e non esisteva più: fa più male di un pugno in faccia. In tutti questi anni avrei voluto vederla, ma ogni volta sorgevano dei problemi e lei inventava scuse per non incontrarmi. Ci sono stati campanelli d’allarme, ma era molto brava a rigirare la vicenda a suo favore. Si innervosiva e tirava in ballo i suoi problemi cardiaci, facendomi sentire in colpa”.

Tra l’altro per tutti questi anni Cazzaniga non ha voluto vedere altre donne: “No ho avuto alcun contatto fisico con nessun’altra ragazza perché rispettavo le persone con cui stavo. Tante volte non sono uscito con gli amici per colpa della sua gelosia. Io non riuscivo a dire basta perché sentivo il dolore dall’altra parte. Grazie ai miei amici e alla mia famiglia sono riuscito ad uscirne”.