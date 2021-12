Champions League Volley, Sir Sicoma Monini Perugia espugna Cannes in tre set

Nella seconda giornata di Champions League di Volley arriva la seconda vittoria per la Sir Sicoma Monini Perugia, che espugna con un secco 3-0 il Palais de Victoires di Cannes contro i Dragons. Match perfettamente impostato dagli uomini di Grbic, che concede minuti a tutta la rosa e trova nell’Mvp Ter Horst un buon opposto.

Gara in discesa per Perugia che comanda il gioco in tutti e tre i set, con una fase break importante attraverso il servizio (8 ace) ed il muro (9 vincenti) fondamentali di punta.

Perfetto Ter Horst che chiude con 14 punti ed il 61% in attacco. Doppia cifra anche per Plotnytskyi che ne mette a terra 10 (3 ace), contributo fondamentale di tutto il gruppo squadra. Menzione speciale per Mengozzi che, a 36 anni, fa il suo meritatissimo esordio in campo in Champions League. “È stato emozionante esordire in Champions, sono molto contento – ha dichiarato Mengozzi al termine del confronto -. Poteva essere una partita difficile se non affrontata nel modo giusto. Siamo stati bravi a partire subito forte, imponendo il nostro ritmo di gioco, e spingendo al servizio”.

Domani i Block Devils torneranno al lavoro al PalaBarton per preparare al top la super sfida di domenica in casa di Civitanova. Gara importante per eleggere la ‘regina d’inverno della Superlega’.

Gli highlights: la chiude Leon

In apertura alcune modifiche al 6+1 base per Grbic con Ricci, Ter Horst e Plotnytskyi in campo. A segno Giannelli di seconda intenzione, poi muro a tre vincente (5-10). Pipe spettacolare di Plotnytskyi (6-12). Poi Ter Horst in parallela (9-16). Ed ecco il muro di Russo e l’ace di Ter Horst (10-19). Ancora un ace, stavolta di Plotnytskyi (11-21). Anderson porta Perugia al set point (15-24). L’ace di Dardzans chiude il primo set (15-25). Dragons di orgoglio nel secondo set (3-0). Perugia sotto con un muro vincente dopo palla molto giocata (3-2). Ter Horst pareggia. Out Koncilja, Perugia avanti (6-7). Giannelli mette a segno il punto numero 14 per il suo score. Ace di Plotnytskyi (15-18). Cveticanin a bersaglio a muro (18-19). I padroni di casa sbagliano dai nove metri e Perugia fa suo il secondo set (22-25).

Terzo set: Travica in regia per i Block Devils. Subito break bianconero (0-4). I Dragons rispondo bene con il loro muro così tornano a -3 (7-10). Ci pensa allora Ter Horst con l’ace del 10-15. Break bianconero con Leon (11-18). L’errore al servizio di Bregent porta Perugia al match point (17-24). La chiude Leon (18-25).

Cannes-Perugia: il tabellino della gara

AS CANNES DRAGONS – SIR SICOMA MONINI PERUGIA 0-3

Parziali: 15-25, 22-25, 18-25

AS CANNES DRAGONS: Tschupp 2, Nelli 8, Cveticanin 7, Koncilja 4, Sossenheimer 9, Klyamar 2, Mouiel (libero), Bregent 1, Menzel, Demiryurek (libero). N.e.: Gelinski, Annicette, Battelli. All. Rouer.

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Giannelli 3, Ter Horst 14, Ricci 6, Russo 3, Plotnytskyi 10, Anderson 6, Piccinelli (libero)¸ Travica 3, Dardzans 3, Mengozzi 2, Leon 2. N.e.: Solè, Colaci (libero). All. Grbic, vice all Valentini.

Arbitri: Ari Jokelainen – Sabine Witte

LE CIFRE – CANNES: 12 b.s., 1 ace, 47% ric. pos., 12% ric. prf., 38% att., 5 muri. PERUGIA: 13 b.s., 8 ace, 57% ric. pos., 15% ric. prf., 48% att., 9 muri