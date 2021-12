Sir Safety Conad Perugia, Grbic: “Quella di ieri è stata una delle nostre migliori partite in attacco”

Due giorni di riposo per la Sir Safety Conad Perugia dopo un vero e proprio tour de force nell’ultimo mese. Due giorni che serviranno ai bianconeri per staccare un po’ la spina all’indomani della bella vittoria a Civitanova Marche contro la Cucine Lube.

Una vittoria piena, meritata e che è valsa il primo posto in classifica e quindi il titolo di campione d’inverno. “Ieri sono emerse le qualità morali dei ragazzi e devo dire che i fuoriclasse che abbiamo si vedono soprattutto in questi momenti – ha affermato Nikola Grbic a mente fredda dopo il match di ieri -. Ci siamo trovati in una situazione molto complicata per via delle positività al covid, con pochi allenamenti da poter fare e non buoni allenamenti perché ovviamente c’era preoccupazione per noi stessi e per le nostre famiglie. Eravamo tutti tesi, era difficile entrare in palestra per fare allenamento e fare come se niente fosse. Perciò siamo stati molto bravi ad andare a Civitanova ed a giocare come abbiamo fatto. A loro mancavano dei giocatori importanti come Juantorena, hanno avuto anche l’infortunio di Lucarelli durante il match, ma hanno giocato veramente bene per le condizioni in cui erano e noi siamo stati bravi a tenere con la testa ed a capire che, appena molliamo un attimo la pressione, una squadra come la Lube rientra subito. È stata una partita vera, sono molto contento di averla vinta nonostante le difficoltà e sono tre punti pesantissimi”.

Superlega Volley A1, Civitanova-Perugia: l’analisi di coach Grbic

“Quella di ieri è stata una delle nostre migliori partite in attacco – ha sottolineato il coach -, mentre in battuta magari non una delle peggiori, ma sicuramente abbiamo inciso poco soprattutto con i nostri uomini chiave. Però dai servizi tattici abbiamo tratto profitto e poi la nostra correlazione muro-difesa ha prodotto tante rigiocate che abbiamo concretizzato con un contrattacco efficace. Faccio i complimenti a Oleh e Thijs (Plotnytskyi e Ter Horst, ndr) che si sono fatti trovare pronti in una partita importante come questa. Non era affatto facile, invece hanno tenuto bene il campo e dato il loro contributo confermando ancora una volta, come dico da inizio stagione, che la nostra panchina lunga e un grande valore aggiunto”.