Superlega, Sir Safety Conad Perugia batte 3-1 Civitanova e conquista il titolo di campione d’inverno

La Sir Safety Conad Perugia espugna l’Eurosuole Forum di Civitanova Marche, sconfigge in quattro set i padroni di casa della Cucine Lube e si prende il titolo di campione d’inverno. I Block Devils, dopo una settimana decisamente complicata, eseguono una prestazione concreta, determinata, fatta di pallavolo, soprattutto in fase break, di altissimo livello.

Primi due set sempre condotti dagli umbri, che attaccano con percentuali alte e ottengono tanto dalla correlazione muro-difesa. Poi il match si fa equilibrato: la Lube la spunta ai vantaggi nel terzo parziale. Ma nel quarto i Block Devils rientrano in campo con la testa giusta e piazzano a metà frazione il break decisivo con l’ace di Gianelli che chiude le ostilità.

Numeri impressionanti di Perugia che, se in battuta infila 6 ace con 24 errori, riceve alla grande (62% di positiva), attacca ancora meglio (60% di squadra) e chiude 8 muri vincenti.

Mvp un imprendibile Leon che chiude con 27 punti ed il 75% sotto rete. Doppia cifra per un sontuoso Solè (16 punti con 4 muri ed il 75% in primo tempo) e Plotnytskyi (14 palloni a terra), ma molto bene tutti gli effettivi di Grbic con Russo che propizia tanti break con i suoi turni al servizio, Giannelli che gestisce bene le sue bocche da fuoco, Ter Horst che porta il suo mattoncino alla causa e Colaci che è l’assoluto padrone della seconda linea bianconera.

Si chiude dunque il girone d’andata di Perugia con 34 punti su 36 a disposizione, 11 vittorie piene ed una sola sconfitta, al tie break, contro Modena.

“Siamo molto contenti – afferma nel post gara Leon -. Siamo venuti a Civitanova, senza tre compagni per le vicende che conosciamo, per fare la nostra partita. È andata molto bene, prendiamo tre punti importanti su un campo che sappiamo essere molto difficile e questa è una vittoria che dà grande fiducia alla squadra. La nostra battuta non è andata come al solito, ma siamo stati bravi a non perdere la concentrazione per questo ed a dare il massimo negli altri fondamentali”.

Superlega, Civitanova-Perugia: Chiude l’ace di Giannelli (21-25)

Formazione obbligata per Grbic con Ter Horst opposto e Plotnytskyi in posto quattro. Subito due di Leon, poi Solè e l’ace di Russo (0-4). Leon mantiene le distanze con la pipe del 3-7. Yant dimezza (5-7). Ace di Plotnytskyi, poi out Lucarelli (6-11). Ter Horst va a segno da posto due (8-13). Solè in contrattacco (9-15). Yant non ci sta (11-15). I bianconeri non si scompongono e con Leon tornano a +6 (12-18). Ace di Giannelli (12-19). Pipe vincente di Plotnytskyi, poi ace di Russo e poi smash di Solè (14-23). Out Zaytsev, set point Perugia (14-24). Fuori il servizio di De Cecco, Block Devils avanti (15-25).

Si riparte con il maniout di Leon (2-3). Simon capovolge (6-5). Si gioca punto a punto (8-8). A punto Solè (8-9). Ancora il centrale argentino, poi out Yant (10-12). Leon mantiene le distanze (14-16). Muro vincente di Solè (14-17). Smash di Giannelli (15-19). Un paio di errori dai nove metri dei padroni di casa (18-22). Ter Horst a bersaglio da posto quattro (19-23). In rete Kovar, set point Sir (20-24). Tocca l’astina l’attacco di Zaytsev e Perugia raddoppia (20-25).

Leon apre il terzo parziale (1-3). Smash di Plotnytskyi (2-5). Civitanova pareggia subito con il turno di Yant al servizio (5-5). Out Plotnytskyi, Lube avanti (7-6). Si riscatta l’ucraino (8-8). Si va a braccetto (11-11). Break Civitanova con il muro di Diamantini (13-11). Perugia non riesce a ricucire (16-14). Yant spinge i suoi (18-15). Leon riporta sotto Perugia (18-17). L’aggancio arriva a quota 20 con Plotnytskyi. Il muro di Giannelli tiene la parità (21-21). Ace di Plotnytskyi (22-23). Kovar pareggia (23-23). Fuori Kovar dai nove metri, match point Perugia (23-24). Simon manda il set ai vantaggi (24-24). Leon da posto quattro (24-25). Yant (25-25). Ancora Leon (25-26) e ancora Yant (26-26). In rete il servizio di Yant (26-27). Si riscatta subito il giovane cubano di Civitanova (27-27). Simon a segno e set point Lube (28-27). Fuori la battuta i Gabi Garcia (28-28). Simon al secondo tentativo (29-28). Incomprensione nella metà campo bianconera e Civitanova accorcia (30-28).

Avvio equilibrato con Perugia fallosa in battuta (4-4). Ace di Zaytsev (6-4). Leon pareggia, Solè ne mette a terra due e firma il sorpasso (8-10). Gran colpo di Leon (10-12). Invasione di Simon, poi maniout di Plotnytskyi, poi out Kovar (12-17). Fuori Russo dopo il tocco del nastro (14-17). Leon chiude da posto quattro (15-19). Ancora Leon (17-21). Muro di Solè (17-22). Incredibile punto con la difesa di Civitanova (19-22). Il muro di Perugia (19-23). In rete Leon (21-23). Fuori il servizio di Zaytsev, match point Perugia (21-24). Chiude l’ace di Giannelli (21-25).

IL TABELLINO

CUCINE LUBE CIVITANOVA – SIR SAFETY CONAD PERUGIA 1-3

Parziali: 15-25, 20-25, 30-28, 21-25

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco 1, Zaytsev 14, Simon 11, Anzani 1, Lucarelli 4, Yant 15, Balaso (libero), Kovar 4, Marchisio, Gabi Garcia, Diamantini 5, Sottile. N.e.: Jeroncic (libero), Penna. All. Blengini, vice all. Giannini.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Giannelli 4, Ter Horst 5, Russo 7, Solè 16, Leon 27, Plotnytskyi 14, Colaci (libero). N.e.: Travica, Piccinelli, Ricci, Dardzans. All. Grbic, vice all Valentini.

Arbitri: Mauro Goitre – Marco Zavater

LE CIFRE – CIVITANOVA: 21 b.s., 1 ace, 45% ric. pos., 23% ric. prf., 50% att., 3 muri. PERUGIA: 24 b.s., 6 ace, 62% ric. pos., 30% ric. prf., 60% att., 8 muri