Superlega, Sir Safety Conad Perugia chiude il 2021 con una vittoria contro Verona

La Sir Safety Conad Perugia saluta il 2021 con una vittoria. I Block Devils superano al PalaBarton una Verona Volley rimaneggiata. Gli umbri si prendono i tre punti in palio e restano ben saldi in vetta alla classifica. Gli uomini di Nikola Grbic, con l’eccezione della fase centrale del secondo set,hanno condotto sempre le operazioni trovando soprattutto dal servizio break decisivi per il risultato finale.

I numeri del match premiano Perugia in tutti i fondamentali: 9 ace contro 5, ricezione 54% di positiva contro 29%, attacco 58% contro 41%, mentre a muro le due formazioni chiudono con 8 vincenti a testa.

Mvp un eccellente Oleh Plotnytskyi: chiude con 18 punti con 5 ace e 2 muri. 15 i punti a referto di Leon (con 4 ace), 14 di un convincente Ter Horst (61% in attacco) con Grbic che, durante la partita, dà spazio anche Piccinelli e Travica.

Superlega, Perugia-Verona: È di Solè il sigillo finale

Ace di Leon e +2 Perugia (5-3). Ace anche per Nikolic (5-5). Due in fila di Plotnytskyi (8-6). Secondo ace anche per Leon, questo a 127 Km/h (16-11). Zanotti e Qafarena vanno a segno a muro (18-15). La pipe di Leon riporta la Sir a +5 (20-15). Primo tempo vincente di Solè (23-18). Errore al servizio di Nikolic, avanti i Block Devils (25-20).

Parte forte Perugia nel secondo set con Plotnytskyi al servizio (4-0). I bianconeri abbassano un po’ la guardia e il muro di Verona (4 consecutivi) riporta le squadre a contatto (13-12). L’ace di Qafarena sancisce la parità (14-14). Ace anche di Mozic, ospiti avanti (15-16). Ace di Leon (17-16). On fire Ricci che porta i suoi al set point (24-20). Chiude subito Leon (25-20).

È sempre il turno in battuta di Plotnytskyi a far partire con il turbo i padroni di casa nel terzo set (4-0). Fallo di formazione fischiato a Perugia (9-7). Sull’11-7 in campo Travica per Giannelli. Ace di Raphael (11-9). Ricci firma l’attacco del 14-11. Muro vincente di Solè, poi Plotnytskyi da posto quattro, poi ace di Leon (19-13). Ter Horst da seconda linea (21-15). È di Solè il sigillo finale (25-18).

Volley A1 maschile, Perugia-Verona: commenti post partita e tabellino

“Siamo contenti di aver chiuso l’anno con una vittoria – ha affermato nel post gara Wilfredo Leon -. È un momento difficile per tutti, di fronte avevamo una squadra che ha appena avuto dei contagi ed era importante mantenere un buon livello di concentrazione. Ringrazio il pubblico che è venuto stasera e buon anno a tutti. Cosa chiedo al 2022? Salute, amicizia e vittorie”.

IL TABELLINO

SIR SAFETY CONAD PERUGIA – VERONA VOLLEY 3-0

Parziali: 25-20, 25-20, 25-18

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Giannelli 2, Ter Horst 14, Ricci 6, Solè 7, Leon 15, Plotnytskyi 18, Colaci (libero), Piccinelli (libero), Travica. N.e.: Rychlicki, Russo, Dardzans. All. Grbic, vice all Valentini.

VERONA VOLLEY: Raphael 2, Qafarena 14, Zanotti 7, Nikolic 6, Mozic 6, Magalini 4, Donati (libero). N.e.:, Asparuhov, Wounembaina. All. Stoytchev, vice all. Simoni.

Arbitri: Stefano Cesare – Antonella Verrascina

LE CIFRE – PERUGIA: 11 b.s., 9 ace, 54% ric. pos., 34% ric. prf., 58% att., 8 muri. VERONA: 8 b.s., 5 ace, 29% ric. pos., 10% ric. prf., 41% att., 8 muri