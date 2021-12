Superlega, Sir Safety Conad Perugia: il girone di ritorno parte con la vittoria di Cisterna

Vittoria in rimonta ed altri tre punti in classifica per la Sir Safety Conad Perugia, che espugna in quattro set il palazzetto dello sport di Cisterna di Latina contro una mai doma Top Volley. I Block Devils si confermano alla vetta della classifica, conquistando ai vantaggi il primo set e partono dietro (6-4) anche nel secondo parziale. Poi un turno al servizio di Plotnytskyi accende il turbo bianconero, il motore comincia a girare a pieni giri sia al servizio (10 ace alla fine) che in fase break (8 muri vincenti totali) con Colaci che guida i compagni e Giannelli che smista bene il gioco d’attacco (Perugia chiuderà con il 55% di squadra). La squadra di casa accusa il colpo e, pur mantenendo l’attenzione e l’entusiasmo, è la formazione umbra a trovare sempre break importanti e mantenere saldo la gestione del match fino al punto finale di Giannelli.

Mvp del match un implacabile Leon che ne mette a terra 28 con 4 ace, 2 muri ed il 65% in attacco. Doppia cifra anche per un Plotnytskyi (17 punti con 3 ace), Ter Horst (11 colpi a segno) e Solè (10 vincenti con 3 muri). 8 punti con l’80% in attacco di Russo e menzione per Dragan Travica che entra in campo nelle battute finali del quarto set ed è decisivo con un ace ed una ricostruzione per Leon.

Prosegue dunque la marcia dei Block Devils, attesi ora dall’ultima gara del 2021 mercoledì sera al PalaBarton contro Verona per la seconda di ritorno di Superlega.

Superlega, Cisterna-Perugia: punto finale di Giannelli

Stessi sette di Civitanova al via per coach Grbic. Il muro di Ter Horst apre il match (1-3). Invasione del muro pontino, poi ace di Leon (3-7). Poi muro di Baranowicz (8-9). Perugia torna a +3 con Leon (11-14). Out Plotnytskyi, parallela di Raffaelli e Cisterna passa a condurre (16-14). L’ace di Giannelli ripristina l’equilibrio a quota 17. Il muro di Zingel riporta avanti i padroni di casa (19-17). Bossi dà il set point a Cisterna (24-23). Ancora Plotnytskyi porta il set ai vantaggi (24-24). Rinaldi in pipe (25-24). Ter Horst la pareggia (25-25). Il muro pontino (26-25). Fuori l’attacco di Leon, Cisterna va a condurre (27-25).

Il secondo set bene in apertura Cisterna (6-4). Ace di Plotnytskyi e parità (7-7). Muro vincente di Leon (9-11). Attacco ed ace del capitano bianconero (10-13). Plotnytskyi mantiene le distanze (12-15). Out Dirlic (12-16). Out anche Leon (16-18). A segno Ter Horst dalla seconda linea (17-20). Ace di Leon a 124 Km/h (17-21). Out Dirlic, set point Perugia (19-24). Chiude subito Ter Horst (19-25).

Plotnytskyi show nei primi punti del terzo set (0-4). Prova la fuga Perugia con Solè a muro (1-8). Fuori la pipe di Plotnytskyi (4-9). Out Dirlic, poi muro di Plotnytskyi, poi primo tempo di Russo, poi ace di Giannelli (6-17). Ace anche di Plotnytskyi, poi smash di Russo. Ecco Leon (8-23). Solè chiude il primo tempo, set point Perugia (9-24). Chiude proprio l’argentino (10-25).

Equilibrio nel quarto set con Solè a segno in primo tempo (3-4). Ace di Leon (3-5). Muro di Dirlic (6-7). Ace di Rinaldi e parità (7-7). Pallonetto e poi muro di Leon (9-11). Muro di Solè (10-13). Muro di Bossi che riporta i suoi a contatto (13-14). Russo tiene il break di vantaggio per Perugia (14-16). “Maledetta” dai nove metri di Giannelli (14-17). Solè è ancora micidiale al centro (18-21). Entra Travica e piazza l’ace del 19-23. Leon da posto sei regala a Perugia il match point (19-24). Chiude subito Giannelli (19-25).

IL TABELLINO

TOP VOLLEY CISTERNA – SIR SAFETY CONAD PERUGIA 1-3

Parziali: 27-25, 19-25, 10-25, 19-25

TOP VOLLEY CISTERNA: Baranowicz 1, Dirlic 14, Bossi 3, Zingel 4, Raffaelli 12, Rinaldi 12, Cavaccini (libero), Giani, Wiltenburg 2, Saadat 2, Picchio. All. Soli, vice all. Cocconi.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Giannelli 6, Ter Horst 11, Russo 8, Solè 10, Leon 28, Plotnytskyi 17, Colaci (libero), Piccinelli, Travica 1, Dardzans. N.e.: Ricci. All. Grbic, vice all Valentini.

Arbitri: Gianluca Cappello – Ubaldo Luciani

LE CIFRE – CISTERNA: 9 b.s., 1 ace, 37% ric. pos., 12% ric. prf., 39% att., 7 muri. PERUGIA: 16 b.s., 10 ace, 53% ric. pos., 20% ric. prf., 55% att., 8 muri

Superlega, Cisterna-Perugia: microfono ai protagonisti

“In questo periodo ci si allena poco e si gioca tanto, ci mancano dei compagni, la formazione è nuova e con poco lavoro in palestra alle spalle – afferma alla fine Dragan Travica -. In più Cisterna è una squadra preparata, che gioca bene tecnicamente, che regala poco e credo che vadano dati i giusti meriti ai nostri avversari. Per tutti questi motivi stasera è stata dura, però, tolto un frangente del primo set, abbiamo sempre tenuto il campo bene e ci portiamo a casa tre punti importanti”.