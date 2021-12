Superlega Volley, Perugia-Monza: penultimo atto domani pomeriggio al PalaBarton per la Sir Safety Conad Perugia

Ci si avvicina al giro di boa della Superlega. Il penultimo atto domani pomeriggio per la Sir Safety Conad Perugia che ospita al PalaBarton, con fischio d’inizio alle ore 18:00 e diretta Tv su Raisport ch. 58, il Vero Volley Monza per il big match dell’undicesima di campionato.

Prima contro quinta una di fronte all’altra con Perugia che va a caccia dei tre punti in palio per cercare l’allungo in vetta alla classifica.

“Veniamo da una bella vittoria a Piacenza dove abbiamo giocato bene e come una squadra. Domani arriva un avversario che sta facendo una buona stagione. Monza ha vinto in Supercoppa contro la Lube, in campionato contro Modena, ha dimostrato di essere una squadra forte e domani, come sempre in Italia, sarà una partita difficile. Loro hanno gli attaccanti di palla alta molto forti e pericolosi, sono in forma e giocano bene a pallavolo. Dovremo battere molto bene e poi lavorare con il nostro muro-difesa. Noi anche siamo in un buon periodo. Ci stiamo allenando bene, il coach dice che stiamo cominciando a giocare con il sistema di gioco che vuole da noi. Ma ora si gioca ogni tre gioni ed ogni partita è importante per cui dobbiamo mantenere sempre il focus su quello che facciamo e giocare con pazienza ed allo stesso tempo aggressività”.

Questo il pregara di Oleh Plotnytskyi, uno dei ex della partita.

Reduci dall’importante successo di mercoledì a Piacenza, i Block Devils affrontano un altro avversario di rango e cercano ulteriori riscontri al loro buon periodo di forma. Consueta veloce preparazione al match per Nikola Grbic ed il suo staff con il tecnico serbo che valuterà la condizione dei ragazzi nelle rifiniture di oggi pomeriggio e domattina prima di decidere i sette in campo al via. Possibile conferma per la formazione vincente a Piacenza con Giannelli in regia, Rychlicki in diagonale, Russo e Solè coppia di centrali, Leon ed Anderson martelli ricevitori e Colaci libero.

Monza arriva al PalaBarton forte della sua quinta piazza in classifica e dopo aver conquistato in settimana l’accesso per gli ottavi di Cev Cup. Eccheli, coach brianzolo, non dovrebbe apportare modifiche alla formazione tipo e dovrebbe quindi spedire in campo inizialmente Orduna in regia, il bomber tedesco Grozer in diagonale, l’ex Galassi ed il bulgaro Grozdanov al centro, il ceco Dzavoronok ed il bielorusso Davyskiba schiacciatori di posto quattro e Federici libero.

Volley A1 maschile, Perugia-Monza: il match ai raggi X

La società bianconera comunica che domenica pomeriggio le porte del PalaBarton apriranno alle ore 16:30. Ventiquattro i precedenti tra le due formazioni. Diciotto le vittorie della Sir Safety Conad Perugia, sei i successi per il Vero Volley Monza. L’ultimo confronto diretto lo scorso 4 aprile al PalaBarton per gara 3 di semifinale scudetto 2020-2021 con vittoria di Perugia in tre set (25-19, 25-21, 25-21). Tre gli ex in campo domani. Nel roster di Perugia figura Oleh Plotnytskyi, a Monza dal 2017 al 2019. Nelle file di Monza ci sono Gianluca Galassi, a Perugia nella stagione 2018-2019, e Thomas Beretta, a Perugia nella stagione 2014-2015.

PROBABILI FORMAZIONI:

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Giannelli-Rychlicki, Russo-Solè, Leon-Anderson, Colaci libero. All. Grbic.

VERO VOLLEY MONZA: Orduna-Grozer, Galassi-Grozdanov, Dzavoronok-Davyskiba, Federici libero. All. Eccheli.

Arbitri: Dominga Lot – Massimiliano Giardini

Superlega, Perugia-Monza: come seguire il match

Il match di domani tra Perugia e Monza sarà visibile in diretta tv su Raisport ch. 58 a partire dalle ore 18:00 con il commento live di Maurizio Colantoni ed Andrea Lucchetta. Diretta streaming anche sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 18:00 con il commento di Andrea Cruciani ed il commento tecnico di Filippo Rinaldi. La voce dell’ufficio comunicazione, direttamente dalla tribuna stampa PalaBarton, racconterà live alle ore 18:00 Perugia-Monza sui canali social della società bianconera. Un’ampia sintesi di Perugia-Monza sarà trasmessa in replica lunedì alle ore 20:30 sul canale 12 di Tef Channel, televisione ufficiale della Sir Safety Conad Perugia. Martedì consueto appuntamento con Sottorete, la trasmissione di approfondimento sui Block Devils condotta da Marco Cruciani in onda sul canale 12 di Tef Channel alle ore 20:30.