Superlega Volley, Sir Safety Conad Perugia continua la preparazione per il match di domenica contro Civitanova

Sir Safety Conad Perugia al lavoro al PalaBarton in vista del match di domenica per l’ultima giornata del girone d’andata di Superlega. I Block Devils affronteranno la super sfida in casa della Cucine Lube Civitanova. Servono almeno due set a Perugia per chiudere al primo posto il girone d’andata (e quindi potrebbe bastare anche una sconfitta 3-2). “Arriviamo al giro di boa della Superlega con una gara di grande fascino e molto difficile a Civitanova dove ci giocheremo anche il primo posto del girone d’andata – sottolinea Fabio Ricci -. Si affrontano la prima e la seconda della classe, penso che ci sarà grande spettacolo ed è superfluo dire che ci aspetta un match complicato contro un avversario pieno di grandi campioni. Veniamo entrambe dalla trasferta infrasettimanale di Champions, il tempo per preparare il match è poco. Noi siamo in buona condizione e naturalmente daremo il 100% per portare a casa la partita”.

Un match che Nikola Grbic e tutto lo staff stanno preparando, come ormai consuetudine, molto velocemente per il poco tempo a disposizione. Ma massima attenzione viene rivolta all’aspetto tecnico-tattico.

Il palio in questo match ci sarà anche il simbolico titolo di campione d’inverno, valevole come testa di serie numero uno nella griglia dei quarti di finale per la Coppa Italia. In classifica Perugia è avanti di tre punti (con una vittoria in più) su Civitanova.

Lube si appresta al alla sfida di domenica dopo il mondiale per club, chiuso al secondo posto, e dopo la vittoria di mercoledì in Champions a Maribor. Qualche dubbio di formazione (da verificare di Juantorena e Zaytsev), sono invece in ottima forma il centrale Simon e i martelli Lucarelli e Yant.