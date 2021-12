Superlega Volley, Sir Safety Conad Perugia super match domani a Piacenza

Undicesima di Superlega e trasferta infrasettimanale per la Sir Safety Conad Perugia.

Partono oggi nel primo pomeriggio verso Piacenza i Block Devils che domani pomeriggio sfidano la formazione di casa della Gas Sales Bluenergy nel big match del turno festivo dell’8 dicembre.

Fischio d’inizio al PalaBancaSport alle ore 18:00 e diretta TV su Raisport ch. 58.

“Piacenza già da alcuni anni segue un percorso vincente, ogni anno mette un tassello e quest’anno ha fatto un bel mercato costruendo bene la squadra con giocatori di altissimo livello. È un avversario che ha grandi ambizioni e degno di grande rispetto, sarà una partita vera, noi ci arriviamo consapevoli delle nostre ultime buone gare sia come risultati che come prestazioni. I pericoli di Piacenza? Beh, la diagonale di posto due è il fiore all’occhiello, Lagumdzija in particolare è il classico oppostone come ultimamente se ne vedono pochi con grandi doti fisiche e tecniche, molto giovane e con carattere. È senza dubbio il bomber da limitare domani sera, ma oltre a lui Piacenza ha tanti altri attaccanti molto forti. In paio ci sono tre punti molto importanti, come lo sono sempre. Ma poi giocare contro un avversario di altissimo livello è un grande test per noi per capire i frutti del nostro lavoro in settimana. È un periodo nel quale ci possiamo allenare poco e dare continuità non è facile, ma siamo positivi e molto motivati in vista di domani”.

Questa la vigilia di Dragan Travica che inquadra bene quelle che saranno le difficoltà del confronto di domani contro una delle migliori formazioni della Superlega. Un vero e proprio big match al quale arriva però una Perugia tonica, reduce da un bel tris di vittorie la scorsa settimana e consapevole dei propri mezzi.

Pochissimo il tempo per Nikola Grbic ed il suo staff per predisporre il piano tattico della partita e preparare la gara sotto l’aspetto tecnico. Un allenamento di scarico ieri, una seduta video stamattina e poi domattina ultima rifinitura nell’impianto di gioco dopo la quale il tecnico serbo deciderà i sette di partenza. Ballottaggio in posto tre tra Ricci e l’ormai recuperato Russo, per il resto probabile conferma per Giannelli in regia, Rychlicki in diagonale, Solè altro centrale, Leon ed Anderson come martelli ricevitori e Colaci nel ruolo di libero.

Bernardi, coach della Gas Sales Bluenergy, dovrebbe pure lui confermare la formazione tipo di Piacenza con il francese campione olimpico Brizard al palleggio, il cannoniere turco Lagumdzija opposto, Cester e l’americano Holt centrali, l’altro francese Rossard e Francesco Recine (sfida tutta in famiglia con il direttore sportivo bianconero Stefano) schiacciatori di posto 4 e Scanferla libero.

Superlega, Piacenza-Perugia: il match ai raggi X

Quattro i precedenti tra le due società con quattro successi di Perugia. L’ultimo confronto diretto al PalaBarton il 6 dicembre 2020 per il match di ritorno della Superlega 20-21 con vittoria di Perugia in tre set (25-20, 25-19, 25-21). Altri 23 i precedenti tra Perugia e Piacenza, nella precedente gestione societaria, con 13 vittorie di Perugia e 10 successi di Piacenza.

Due ex in campo nel match tra Piacenza e Perugia. Nel roster perugino c’è Thijs Ter Horst, a Piacenza (con la precedente proprietà) dal 2014 al 2016. Nella formazione piacentina figura invece Aaron Russell, a Perugia dal 2015 al 2018. Doppio ex anche in panchina: su quella Sir Safety Conad c’è Nikola Grbic, atleta della precedente società dal 2003 al 2007, su quella Gas Sales Bluenergy c’è Lorenzo Bernardi, tecnico a Perugia dal 2016 al 2019.

PROBABILI FORMAZIONI:

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard-Lagumdzija, Cester-Holt, Recine-Rossard, Scanferla libero. All. Bernardi.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Giannelli-Rychlicki, Ricci-Solè, Leon-Anderson, Colaci libero. All. Grbic.

Arbitri: Umberto Zanussi – Andrea Pozzato

Volley A1 maschile, Piacenza-Perugia: come seguire il match

Il match di domani tra Piacenza e Perugia sarà visibile in diretta tv su Raisport ch. 58 a partire dalle ore 18:00 con il commento live di Maurizio Colantoni ed Andrea Lucchetta. Diretta streaming anche sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 18:00.

La voce dell’ufficio comunicazione bianconero, direttamente dalla tribuna stampa del PalaBancaSport di Piacenza, racconterà live domani alle ore 18:00 Piacenza-Perugia sui canali social della società bianconera.

Un’ampia sintesi di Piacenza-Perugia sarà trasmessa in replica giovedì alle ore 14:00 ed alle ore 23:15 sul canale 12 di Tef Channel, televisione ufficiale della Sir Safety Conad Perugia.