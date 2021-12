Volley A1 femminile, Bartoccini-Fortinfissi Perugia al PalaBarton arriva Monza per il “Monday Night”

Per l’undicesima Giornata del Campionato di Serie A1 Femminile la Bartoccini-Fortinfissi Perugia ospita di lunedì sera la Vero Volley Monza, la formazione lombarda si presenta al posticipo con una striscia positiva di risultati che dura da cinque giornate in campionato e dopo l’esordio anch’esso vincente in Champions League. Coach Cristofani e le sue ragazze d’altro canto, devono trovare la giusta reazione dopo la sconfitta di Conegliano che per quanto prevedibile visto il valore delle avversarie, non ha ovviamente portato beneficio nel tabellone di classifica. Un’altra gara dove non lasciare nulla d’intentato per cercare di muoversi da una posizione quantomai scomoda il prima possibile. Una gara che dovrebbe rivedere Guerra e Diouf sin dal primo minuto mentre ancora qualche riserva è da risolvere sulla presenza dello “Starting-six” di Sirressi dopo il problema muscolare riscontrato proprio contro le pantere della Imoco.

Gabriele Tortorici, assistente di coach Luca Cristofani condivide le sue aspettative sulla prossima gara. “Con Monza avremo il fattore campo dalla nostra, ma soprattutto la voglia dimostrare che valiamo più di quello che mostra il tabellone di classifica e quindi mi aspetto che le ragazze lotteranno su tutti i palloni. Mi aspetto soprattutto una reazione sul piano mentale, dovremo essere una squadra che non molla, non molla in difesa, in copertura è decisa in battuta ed in attacco, magari rischiando qualcosa in più“. -L’avversario nel dettaglio.- “Anche se Monza in questo momento si trova a dover fare delle scelte forzate, ha trovato delle soluzioni che la rendono sicuramente competitiva, è una squadra completa ed organizzata che in questo momento sta giocando molto bene. Possiamo competere con loro mettendo in campo quell’atteggiamento sopra citato che poi ti porta a fare la differenza nelle situazioni in cui si è punto a punto, dovremo andare oltre l’ostacolo partendo dall’avere pazienza e difendere magari quella palla in più, pensando non solo ai punti diretti ma anche a mettere in difficoltà il loro contrattacco. Ci servirà una partita grintosa, coraggiosa e determinata, in cui dovremo uscire dal campo con la consapevolezza di aver dato tutto, solo così poi potremo essere pronti a raccogliere anche un risultato positivo che stiamo cercando da un po’ e che sarà molto utile anche in vista dei prossimi impegni“.

Volley A1 femminile, Perugia-Monza: il match ai raggi X

Tre i precedenti tra le due formazioni, tutti e tre due vinti da Monza. Nessuna ex in campo per Monza mentre in casa Bartoccini-Fortinfissi Perugia c’è Laura Melandri (Stagione 2018-2019) ed Helena Havelkova (Stagione 2017-2018). Il fischio d’inizio è fissato per domani, lunedì 13 dicembre 2021 alle ore 20.30 e sarà visibile in diretta streaming su www.volleyballworld.tv

Le probabili formazioni:

Bartoccini-Fortinfissi Perugia: Bongaerts, Diouf, Bauer, Melandri, Havelkova, Guerra. Libero: Sirressi.

Allenatore: Cristofani

Vero Volley Monza: Orro e Danvyskiba, Danesi, Candi, Stysiak, Van Hecke. Libero: Parrocchiale.

Allenatore: Gaspari

Arbitri: Michele Marotta, Luca Grassia