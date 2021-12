Volley A1 femminile, Bartoccini-Fortinfissi Perugia continua il lavoro di preparazione alla gara contro Vero Volley Monza

In attesa del posticipo di Lunedì alle 20.30 al PalaBarton contro Vero Volley Monza, in casa Bartoccini-Fortinfissi Perugia coach Luca Cristofani in sella con la fiducia della società, continua il lavoro di preparazione alla gara, mirando al recupero delle atlete che nell’ultimo mese hanno avuto qualche problema fisico, tra queste Anastasia Guerra, tenuta a riposo nella scorsa giornata contro Conegliano a scopo cautelativo, Valentina Diouf che a seguito di un colpo al volto in allenamento non aveva potuto prendere il campo nella gara contro Scandicci ed Imma Sirressi che durante la trasferta veneta di domenica scorsa è stata sostituita durante il match da Rumori. Di certo una situazione articolata che il tecnico romano sta gestendo seguendo la via della tranquillità nell’ottica di recuperare l’organico al 100%, in vista di una gara sicuramente complessa che di certo non lascerà spazio all’intentato.

Per avere un riscontro dall’interno del team le parole del DS Remo Ambroglini. “Stiamo facendo i conti con qualche infortunio purtroppo, Imma Sirressi sta lavorando per recuperare dopo il piccolo risentimento muscolare capitatole durante la gara di Conegliano, in quell’occasione avevamo optato anche di tenere a riposo per uno scopo puramente cautelativo anche Anastasia Guerra che dovrebbe essere al 100% nella gara di lunedì sera contro Monza”. –Il match di lunedì nel dettaglio. – “Sarà sicuramente una gara difficile visto l’alto valore dell’avversario che ad una prima impressione può sembrare proibitiva, noi però non possiamo fermarci alle impressioni, con l’attuale situazione in ogni gara dobbiamo scendere in campo per ottenere un risultato che ci faccia ottenere punti“.