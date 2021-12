Volley A1 Femminile, Bartoccini-Fortinfissi Perugia , Melli: “Siamo affamate e sarebbe ora di saziare questo appetito”

Bartoccini-Fortinfissi Perugia verso Cuneo per la dodicesima Giornata del Campionato di Serie A1 Femminile. Le magliette nere affronteranno la Bosca S. Bernardo reduce dalla vittoria di domenica scorsa contro Bergamo. Il match verrà trasmesso su Rai Sport+ HD e sul canale 58 del digitale terrestre in diretta a partire dalle 20,30. La settimana che si sta chiudendo è stata piena di impegni per le ragazze di coach Cristofani: la gara contro Monza disputata lunedì sera (le umbre hanno fatto vedere il loro miglior gioco è mancato un pizzico di cinismo nel momento più importante del match).

“Quest’anno tutte le gare contano tantissimo e sono importanti – sottolinea Giulia Melli -, ma vista la nostra situazione di classifica questa con Cuneo ha un’importanza doppia. Vincere sarebbe un bel regalo di Natale per noi. Una vittoria ci darebbe la carica giusta per affrontare la gara di Santo Stefano con ancora più grinta, perché se è vero che le vittorie ti aiutano a vincere, perdere ti abitua alla sconfitta. Infatti, più si vince e più si ha voglia di provare quella bella sensazione. Siamo affamate e sarebbe ora di saziare questo appetito. Per avere la meglio dovremo mettere la palla a terra, dovremo essere concentrate e fare il nostro gioco, senza farci trascinare nel loro ritmo, sarà fondamentale cercare d’imporci da subito“.

Volley A1 femminile, Bosca S. Bernardo Cuneo vs Bartoccini-Fortinfissi Perugia: il match ai raggi X

Sette i confronti fra le due formazioni In Serie A: 2 in serie A2 nella stagione 2017/2018 e 5 in Serie A1, con un bilancio che parla di quattro vittorie in favore della Bartoccini-Fortinfissi Perugia (tutte nella scorsa stagione tra regular season e play-off) e tre sconfitte, una nel 2019 e due in Serie A2 nella stagione 2017/2018. Unica ex del match Beatrice Agrifoglio, in cabina di regia per la Bartoccini-Fortinfissi Perugia lo scorso anno (Stagione 2020-21).

Le probabili formazioni:

Bosca S. Bernardo Cuneo: Signorile, Gicquel, Stufi, Squarcini, Jasper, Kuznetsova. Libero: Spirito.

All.: Pistola

Bartoccini-Fortinfissi Perugia: Bongaerts, Diouf, Bauer, Melandri, Havelkova, Guerra. Libero: Sirressi.

All.: Cristofani

Arbitri: Roberto Boris, Armando Simbari.

Volley A1 femminile, Cuneo- Perugia: come seguire il match

Il fischio d’inizio è fissato per domani, sabato 18 dicembre 2021 alle ore 20.30 e sarà visibile in diretta su Rai Sport+ HD con il commento di Giulia Pisani e Marco Fantasia ed in streaming su www.volleyballworld.tv