Volley B2 femminile, Bartoccini-Fortinfissi Perugia il derby umbro alle ‘Magliette nere’

La Bartoccini-Fortinfissi Perugia scala la classifica del girone M di B2 femminile. La vittoria netta in tre set ottenuta contro l’Antico Pastificio Umbro Foligno fa fare un balzo in avanti notevole, le ragazze di coach Farinelli si portano a +5 sulla zona retrocessione. E’ stata alla fine una gara agevole, condotta sempre in testa. Giulia Patasce miglior realizzatrice della serata ha messo in affanno la seconda linea ospite. Terza vittoria di fila per le perugine ed un futuro più sereno all’orizzonte.

Parte senza patemi la Bartoccini Fortinfissi, sul 13-7 il tecnico folignate ha già esaurito i timeout a disposizione. Il turno al servizio di Alessia Masciullo terminerà sul 17-7. Un ampio margine che consente di portare a casa la prima frazione. Qualche sussulto in più nel set successivo, la parità dura fino al 7-7 poi l’allungo decisivo sotto i colpi di Patasce e Corselli (18-12). Frenano le padrone di casa e consentono un timido recupero alle ospiti, ma vanno ugualmente al cambio campo con il doppio vantaggio. Ultimo parziale con Foligno che alza bandiera bianca troppo presto e cede set e partita alle avversarie.

Il commento della centrale Ludovica Martinez. “Il primo set siamo partite bene poi nel parziale successivo ci siamo rilassate un po’ troppo, ma abbiamo cercato di limitare gli errori. Nel finire della gara ci siamo sbloccate ed abbiamo chiuso bene. Spero di aver convinto il tecnico, oggi ho giocato tutta la gara e per me è importante fare campo, ogni volta cerco di fare sempre il massimo”.

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Antico Pastificio umbro Foligno: 3-0 (25-14 25-21 25-12)

Perugia: Patasce 21, Corselli 9, Scarabottini 9, Masciullo 6, Martinez 4, Torre 4, Mannelli (L1), Martinelli, Borzetta. N.E.: Passeri(L2), Zani, Gibin. All.: Roberto Farinelli e Eleonora Bartoccini.

Foligno: Fattorini 8, Mosconi 5, Maiuli S. 4, Stella 4, Grimaldi 1, Manni, Proietti Peparelli(L1), Tredici(L2), Fongo, Maisto, Degl’Innocenti, Beddini. N.E.: Maiuli M., Nencioni. All.: Marco Gobbini e Claudio Guerrini.

Arbitri: Yuri Armelani e Giacomo Vannuzzi.

Bartoccini (b.s. 11, v. 7, muri 5, errori 10)

Antico Pastificio (b.s. 8, v. 3, muri 2, errori 14)