Volley Champions League, Sir Simona Monini Perugia domani contro Trento parte la stagione europea

Profumo d’Europa al PalaBarton!

Parte domani la Champions League per la Sir Simona Monini Perugia che ospita a Pian di Massiano, con fischio d’inizio alle ore 20:30, la Trentino Itas Trento per il super derby tricolore della prima giornata della Pool E. Pool che comprende anche Fenerbahce e Cannes e che ha visto ieri la formazione turca avere la meglio tra le mura amiche di quella transalpina con il punteggio di 3-0.

In campo invece domani sera le due formazioni, Perugia e Trento, sulla carta favorite del girone.

“Sicuramente sarà una partita diversa da quella di campionato giocata qui a Perugia ad inizio novembre”, ammonisce Kamil Rychlicki, opposto della Sir Sicoma Monini. “Mi aspetto una battaglia, sulla carta sfidiamo subito l’avversario più difficile del girone ed è un match già importante per la qualificazione, anche se noi dobbiamo pensare partita dopo partita. Forse Cannes e Fenerbahce non sono sulla carta al livello nostro e di Trento, ma la storia ci insegna che tante volte anche formazioni in partenza meno accreditate possono metterti in difficoltà e batterti. Intanto quindi pensiamo a domani e ad cercare di vincere contro Trento e sono contento di iniziare la Champions in casa nostra. Siamo in buona condizione, veniamo da una vittoria importante a Padova in campionato e ci sono un’atmosfera ed una mentalità molto positive”.

Questo il pre match dell’opposto lussemburghese.

Oggi pomeriggio e domattina sedute di rifinitura per entrambe le formazioni al PalaBarton.

Grbic ha qualche dubbio di formazione e saranno proprio gli ultimi allenamenti a scioglierli. Al momento è ipotizzabile il consueto 6+1 con Giannelli in regia, Rychlicki in diagonale, Solè e Ricci coppia di centrali, Leon ed Anderson martelli ricevitori e Colaci libero.

Lorenzetti, tecnico di Trento, recupera per questa sfida sia Podrascanin che Kaziyski, assenti nelle ultime uscite. Pertanto la Trentino Itas dovrebbe presentare al via i titolarissimi con Sbertoli al palleggio, Lavia opposto in rotazione, Podrascanin e Lisinac centrali, Kaziyski e Michieletto schiacciatori e Zenger libero.

Volley Champions League, Sir Simona Monini Perugia-Trentino Itas Trento: il match ai raggi X

Quarantuno i precedenti tra le due formazioni. Venti le vittorie della Sir Sicoma Monini Perugia, ventuno i successi per la Trentino Itas. L’ultimo confronto diretto lo scorso 7 novembre nel match di andata di Superlega con vittoria di Perugia al PalaBarton 3-0 (25-12, 25-21, 25-18).

Quattro gli ex in campo tra le due formazioni. Nel roster di Perugia figurano Simone Giannelli, cresciuto nelle giovanili trentine e poi in prima squadra dal 2012 al 2021, Sebastian Solè, a Trento dal 2013 al 2017, e Massimo Colaci, in gialloblu dal 2010 al 2017. Nelle file di Trento invece c’è Marko Podrascanin, a Perugia dal 2016 al 2020. Anche Nikola Grbic, tecnico di Perugia, è un ex della sfida avendo vestito da giocatore la casacca trentina dal 2007 al 2009.

PROBABILI FORMAZIONI:

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Giannelli-Rychlicki, Ricci-Solè, Leon-Anderson, Colaci libero. All. Grbic.

TRENTINO ITAS TRENTO: Sbertoli-Lavia, Lisinac-Podrascanin, Michieletto-Kaziyski, Zenger libero. All. Lorenzetti.

Arbitri: Epaminondas Gerothodoros – László Adler

Volley Champions League, Sir Simona Monini Perugia-Trentino Itas Trento: come seguire il match

Il match di domani tra Perugia e Trento sarà visibile in diretta streaming a partire dalle ore 20:30 sulla piattaforma web Discovery+ con il commento da studio di Fabrizio Monari e Paolo Cozzi.

La voce dell’ufficio comunicazione, direttamente dalla tribuna stampa del PalaBarton, racconterà live domani alle ore 20:30 Perugia-Trento sui canali social della società bianconera.