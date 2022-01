Bartoccini-Fortinfissi Perugia, Christina Bauer: “Questa vittoria deve darci lo slancio per affrontare al meglio il girone di ritorno”

Serviva una vittoria e una vittoria è arrivata. La Bartoccini-Fortinfissi Perugia ha espugnato ieri il Palazzetto dello Sport di Roma nel 17^ turno di Serie A1 Femminile. Le “gladiatrici” umbre hanno perso il primo set, ma poi si sono riorganizzate con carattere per ottenere la posta in palio dei tre punti con un 3-1 finale(25-17 29-31 19-25 22-25 i parziali). Una vittoria contro l’Acqua & Sapone Roma conquistata fra tante difficoltà, sia per l’assenza di un opposto in rosa che per le defezioni di Guiducci e Nwakalor (quest’ultima tenuta a riposo in via precauzionale a seguito di una distorsione rimediata nel corso della settimana).

“Abbiamo bisogno di fare punti per la classifica – ha ribadito Christina Bauer MVP del match nel post gara -, questo ci ha spinto come squadra a lottare per ottenere questi tre punti che sono preziosi, non è stato facile perché Roma ha lottato tanto soprattutto difendendo e ricevendo”. Con la vittoria di ieri la formazione di coach Cristofani è salita a 11 punti in classifica. “Sono punti che ci fanno tanto bene – ha sottolineato Bauer -, sia in classifica ma anche a livello di testa perché il girone di andata è stato molto complicato per noi e questa vittoria deve darci lo slancio per affrontare al meglio il girone di ritorno”.