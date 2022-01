Champions League Volley, la Sir Sicoma Monini Perugia espugna Istanbul e resta in vetta al girone

Terza giornata di Champions League e terza vittoria in tre set per la Sir Sicoma Monini Perugia. I Block Devils espugnano il Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul dopo un match combattutissimo contro i padroni di casa del Fenerbahce. Gli umbri restano così solitari in vetta alla classifica della Pool E.

Tre set molto equilibrati, con i bianconeri che pagano qualcosa nei meccanismi di gioco, ma che non perdono mai l’unità di squadra. Travica si affida spesso a Leon e Rychlicki. Il cubano ne mette 22 con 3 ace ed il 68% in attacco, il lussemburghese gioca in crescendo e chiude con 11 punti di cui 2 consecutivi che chiudono i vantaggi del secondo parziale. Anderson riceve bene e chiude palloni pesanti (suo l’ace che mette fine al primo set), Mengozzi (unico centrale di ruolo dal secondo set in poi) si fa sentire in primo tempo. Ottima prestazione anche di Plotnytskyi e Ter Horst. Entrambi fuori ruolo, entrambi si sacrificano per la causa. Il coach Nikola Grbic è riuscito a trasmettere ai ragazzi il suo carattere di grande lottatore.

📛 | Niente ferma i Block Devils che, con Plotnytskyi libero e Ter Horst centrale, si mettono in modalità battaglia e la spuntano sui padroni di casa del Fenerbahce dopo tre set combattutissimi 🔥#gosir #BlockDevils #volleyball #CLVolleyM pic.twitter.com/9LnL1rCxhZ — Sir Safety Perugia Volley Club (@SIRVolleyPG) January 12, 2022

Champions League Volley, Fenerbahce-Perugia: highlights

Formazione obbligata per Grbic, è Plotnytskyi a indossare la maglia da libero. Primo break del match con il contrattacco di Leon (2-3). Ace di Rychlicki (8-10). Out l’opposto lussemburghese e parità (11-11). A terra il pallonetto di Toy e vantaggio Fenerbahce (13-12). Louati e Toy spingono i padroni di casa (16-13). Leon dimezza con due punti in fila (19-17). Muro di Russo (19-18). Ace di Leon e parità (20-20). Fermato a muro Rychlicki, set point Fenerbahce (24-23). Leon manda il parziale ai vantaggi (24-24). Ancora Leon in contrattacco dopo un bel servizio di Anderson (24-25). Ace Anderson (24-26).

Secondo set: ace di Anderson (0-1). Contrattacco di Rychlicki (1-3). Ace di Toy che pareggia, poi smash di Ünver, poi ancora ace di Toy (5-3). Leon pareggia (5-5). Non ce la fa Russo, in campo Ter Horst come centrale. C’è un po’ di comprensibile confusione della metà campo bianconera e il Fenerbahce ne approfitta (13-11). Ace di Sikar (15-12). Leon attacco e due ace (15-15). Muro vincente di Ter Horst al centro (19-21). Louati sigla la parità (23-23). Leon in pipe, set point Perugia (23-24). In rete Ter Horst, si va ai vantaggi (24-24). Ancora Leon (24-25). Louati da posto due (25-25). Rychlicki trova l’angolino di posto cinque (25-26). Muro vincente di Rychlicki (25-27).

Terzo set: Ace di Toy nel terzo parziale (4-2). Contrattacco di Anderson (4-5). Smash di Ter Horst dopo un bel servizio di Rychlicki (10-12). Muro a tre vincente di Perugia (11-14). Hidalgo pareggia con tre punti in fila (18-18). Leon in contrattacco (18-22). Chiude anche il primo tempo Ter Horst (19-23). Toy riporta il Fenerbahce a contatto (22-23). Anderson porta Perugia al match point (22-24). Chiude Anderson (22-25).

Champions League Volley, Fenerbahce-Perugia: le voci dei protagonisti e il tabellino

“Sono molto contento della vittoria e sono molto contento dei tre punti conquistati – ha dichiarato Oleh Plotnytskyi nel post gara. Eravamo senza quattro giocatori, durante la partita ha dovuto fermarsi anche Russo ed alcuni giocatori hanno giocato fuori ruolo come me e Ter Horst. Ma noi siamo una squadra e giochiamo come una squadra. La vita del libero? Veramente difficile!”.

“Avevamo tanti assenti a cui si è aggiunta quella di Russo durante il match. Abbiamo dovuto giocare con una formazione “strana”, ma siamo stati bravissimi e siamo rimasti sempre uniti perché stasera ce n’era tanto bisogno. Ci portiamo a casa soprattutto questo stasera”, queste le parole di Dragan Travica al termine del match.

IL TABELLINO

FENERBAHCE HDI ISTANBUL – SIR SICOMA MONINI PERUGIA 0-3

Parziali: 24-26, 25-27, 22-25

FENERBAHCE HDI ISTANBUL: Kaya, Toy 19, Tümer 2, Sikar 5, Ünver 6, Louati 11, Mert (libero), Yatgin, Hidalgo 6, Erden. N.e.: Batur, Mousavi, Gürbüz, Stanicki (libero). All. Castellani, vice all. Yilmaz.

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Travica 2, Rychlicki 11, Russo 4, Mengozzi 7, Leon 22, Anderson 9, Plotnytskyi (libero), Dardzans, Giannelli, Ter Horst 4. All. Grbic, vice all Valentini.

Arbitri: Vladimir Oleynik – Andrii Kovalchuk

LE CIFRE – FENERBAHCE: 12 b.s., 4 ace, 41% ric. pos., 11% ric. prf., 60% att., 2 muri. PERUGIA: 15 b.s., 5 ace, 54% ric. pos., 23% ric. prf., 59% att., 6 muri