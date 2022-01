Coppa Italia Volley, la Sir Safety Conad Perugia ospita Kioene Padova per l’ultimo quarto di finale

Primo match casalingo del2022 per la Sir Safety Conad Perugia che ospita domani sera al PalaBarton (fischio d’inizio ore 20:30) la Kioene Padova per l’ultimo quarto di finale della Del Monte®Coppa Italia. La prima contro l’ottava al termine del girone d’andata. Chi vince stacca il pass per la Final Four della competizione in programma il weekend del 5 e 6 marzo a Casalecchio di Reno dove si sono già qualificate Trento, Piacenza e Milano.

Coach Nikola Grbic che, con l’eccezione di Russo, avrà tutta la rosa a disposizione. Il tecnico serbo ha avuto qualche giorno per preparare nel migliore dei modi una gara molto importante per la stagione bianconera per proseguire la corsa verso la coccarda tricolore.

Rispetto al match di mercoledì scorso ad Istanbul, dovrebbero tornare al loro posto in campo Giannelli, Solè, Ricci e Colaci, con Giannelli in regia, Rychlicki in diagonale, Ricci e Solè coppia di centrali, Leon ed Anderson martelli ricevitori e Colaci libero.

Anche Padova dovrebbe presentarsi al completo. Coach Cuttini dovrebbe proporre all’inizio la formazione tipo con il tedesco Zimmermann in regia, Weber in diagonale, Canella e Vitelli al centro, Loeppky e Bottolo schiacciatori di posto quattro e Gottardo libero.

Coppa Italia, Perugia-Padova: il match ai raggi X

Venti i precedenti tra le due formazioni con diciassette successi di Perugia e tre vittorie di Padova. L’ultimo confronto diretto alla Kioene Arena il 28 novembre 2021 per il match di andata della Superlega 21-22 con vittoria di Perugia in quattro set (22-25, 25-21, 22-25, 17-25). Due ex, entrambi in cabina di regia, nel match tra Padova e Perugia. Nel roster perugino c’è Dragan Travica, a Padova dal 2017 al 2020. Nella formazione patavina figura invece Jan Zimmermann, la passata stagione protagonista in maglia bianconera.

PROBABILI FORMAZIONI:

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Giannelli-Rychlicki, Ricci-Solè, Leon-Anderson, Colaci libero. All. Grbic.

KIOENE PADOVA: Zimmermann-Weber, Canella-Vitelli, Loeppky-Bottolo, Gottardo libero. All. Cuttini.

Arbitri: Bruno Frapiccini – Gianluca Cappello

Coppa Italia, Perugia-Padova: come seguire il match

Il match di domani tra Perugia e Padova sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 20:30 con il commento di Andrea Cruciani ed il commento tecnico di Filippo Rinaldi. La voce dell’ufficio comunicazione, direttamente dalla tribuna stampa PalaBarton, racconterà live alle ore 20:30 Perugia-Padova sui canali social della società bianconera. Un’ampia sintesi di Perugia-Padova sarà trasmessa in replica giovedì 20 gennaio alle ore 14:00, alle ore 20:30 ed alle ore 23:15 sul canale 12 di Tef Channel, televisione ufficiale della Sir Safety Conad Perugia.