Superlega, Perugia espugna Milano e resta salda in vetta. Anderson è letale, Leon ne mette 23

Il match tra Milano e Perugia era stato annunciato come una battaglia, e così è stato. È la Sir Safety Conad Perugia alla fine a prevalere all’Allianz Cloud di Milano battendo in quattro set i padroni di casa di coach Piazza. Tre punti importantissimi che mantengono i Block Devils saldi al comando della Superlega.

Molto soddisfatto coach Grbic perché ancora una volta le avversità (problemi fisici per Russo e Ricci e l’infortunio nel terzo set di Colaci) non hanno piegato la formazione umbra. Bene Plotnytskyi con i suoi ingressi al servizio (nel primo set dal 17-13 al 17-20, nel secondo set con l’ace finale, nel terzo set dal 19-21 al 19-24). Leon ne mette 23 con 4 ace, Anderson è puntuale in ogni angolo del campo (20 punti, Mvp della sfida), Rychlicki è continuo e finisce pure lui in doppia cifra (13 punti con 2 muri). Tutti I Block Devils portano il loro apporto per la vittoria come fa un team unito. Perugia avrà un febbraio di fuoco con partite ogni tre giorni tra campionato e Champions. Si comincia mercoledì al PalaBarton con Taranto per il recupero della quarta di ritorno.

Superlega, Milano-Perugia: gli highlights

C’è Mengozzi in coppia con Solè al centro della rete di Perugia. Il muro a tre ferma Jaeschke (7-8). Ace di Chinenyeze a Milano sorpassa (10-9). Fuori due volte anche l’attacco di Leon (14-10). Ace anche per Jaeschke (16-12). A segno Ishikawa (17-12). Con Plotnytskyi in campo per il servizio Perugia si fa sotto (17-16). Ace di Plotnytskyi e sorpasso (17-18). Altro servizio micidiale di Plotnytskyi (17-20). “Singol wall” di Mengozzi (18-22). Ace di Porro (20-22). Leon per il set point (21-24). Chiude subito la pipe di Anderson (21-25).

Secondo set: Patry (7-6). Smash di Leon e parità (8-8). Ace di Jaeschke, poi muro di Mosca (14-11). Anderson accorcia, il muro di Giannelli pareggia (14-14). Out Ishikawa, soprasso Perugia (14-15). Il muro di Milano pareggia (17-17). Muro umbro (18-19). Contrattacco di Leon (18-20). Ace di Anderson (18-21). Muro di Rychlicki (18-22). Pipe di Anderson (18-23). Leon in pallonetto e set point Perugia (19-24). Entra Plotnytskyi al servizio e chiude con l’ace del 19-25.

Terzo set: Out Rychlicki (6-5). Ace di Anderson (7-8).Muro di Chinenyeze, +2 Milano (11-9). Due di Leon e arriva il pari (11-11). Due in fila di Ishikawa, Milano prende il largo (19-16). Infortunio per Colaci, tocca a Piccinelli mettere la maglia da libero. Ishikawa trascina i suoi (21-18). Leon riporta Perugia a contatto (23-22), Jaeschke al terzo tentativo conquista il set per i padroni di casa (25-23).

Quarto set: Ace di Ishikawaa e parità (8-8). Muro di Solè, poi contrattacco di Leon (8-11). Muro di Anderson (10-14). Mengozzi apre la fuga di Perugia (13-15). Il maniout di Anderson vale il 18-20. Muro di Mengozzi ed ace di Plotnytskyi (19-23). L’errore di Patry porta Perugia al match point (19-24). Anderson è letale, Perugia sbanca l’Allianz Cloud (20-25).

I commenti dei protagonisti e il tabellino

“Da entrambe le parti è stato un avvio nervoso con tanti errori in battuta – ha sottolineato Kamil Rychlicki nel post gara-. Poi noi abbiamo ritrovato il nostro gioco anche e soprattutto grazie alle forze della panchina. Parlo di Piccinelli, di Mengozzi e soprattutto di Plotnytskyi che hanno fatto un lavoro incredibile. Sono tre punti importantissimi in casa di Milano. Il nostro coach negli ultimi giorni ci ripeteva sempre che sarebbe stata durissima e stasera abbiamo visto che Milano gioca molto bene ed è in grande crescita perciò cono molto contento che siamo riusciti a portarla a casa”.

IL TABELLINO

ALLIANZ MILANO – SIR SAFETY CONAD PERUGIA 1-3

Parziali: 21-25, 19-25, 25-23, 20-25

ALLIANZ MILANO: Porro 2, Patry 9, Chinenyeze 12, Piano 6, Ishikawa 14, Jaeschke 14, Pesaresi (libero), Mosca 1, Daldello, Romanò 4, Djokic. N.e.: Maiocchi, Staforini. All. Piazza, vice all. Camperi.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Giannelli 2, Rychlicki 13, Mengozzi 6, Solè 4, Leon 23, Anderson 20, Colaci (libero), Plotnytskyi 3, Travica, Piccinelli, Russo (libero), Ricci. N.e.: Ter Horst, Dardzans. All. Grbic, vice all Valentini.

Arbitri: Marco Zavater – Marco Braico

LE CIFRE – MILANO: 16 b.s., 7 ace, 43% ric. pos., 30% ric. prf., 44% att., 8 muri. PERUGIA: 16 b.s., 9 ace, 46% ric. pos., 23% ric. prf., 49% att., 10 muri.