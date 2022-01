Superlega, Sir Safety Conad Perugia a Trento un punto buono per la classifica

La Sir Safety Conan Perugia senza Giannelli e Ricci, con Ter Horst e Russo in panchina e con Rychlicki, Anderson e Mengozzi senza allenamenti sulle gambe, gioca un grande match contro l’Itas Trentino. I Block Devils recuperano due volte lo svantaggio di un set con un clamoroso recupero nel quarto parziale dal 19-14 ed alla fine (con la sconfitta al tie break) si portano a casa un punto importante per la classifica.

Leon ne ha messi a terra 28 con 5 ace, Rychlicki ha chiuso con 21 palloni a segno con 3 muri, la doppia cifra l’ha raggiunta anche Solè (13 con 4 muri).

Superlega, Trento-Perugia: gli highlights

Formazione obbligata per Grbic che deve rinunciare, oltre che a Giannelli e Ricci, anche a Ter Horst e Russo. In campo Rychlicki e Mengozzi. Avvio in sordina dei Block Devils con Trento che scappa subito (4-0). Ace di Kaziyski (15-13). Contrattacco di Michieletto (17-14). Ace di Leon (17-16). Il muro di Trento ristabilisce il +3 (19-16). Ancora i padroni di casa a segno (21-17). È il break decisivo, Trento chiude con il muro (25-21).

Secondo set: ace di Leon 3-6. Muro vincente di Leon (6-11). Contrattacco di Lavia (8-11). Break dei padroni di casa con Michieletto (10-12). Muro di Solè (18-22). Non è toccato l’attacco di Leon (20-22). L’ace di Leon vale il set point (20-24). Chiude Solè (21-25).

Terzo set: bolide di Leon (2-6). Trento dimezza (4-6). Invasione aerea fischiata a Leon e parità (10-10). L’ace di Michieletto vale il vantaggio per Trento (15-14). Ace di Rychlicki (19-19). I Block Devils non mollano e riportano tutto ai vantaggi (24-24). Lavia senza muro (25-24). Il muro di Lisinac manda avanti Trento (26-24).

Quarto set: ace di Kaziyski con l’ausilio del nastro (3-4). Grbic gioca la carta Anderson per Plotnytskyi. Lavia lancia Trento (13-10). Ace di Anderson (19-16). Maniout di Leon, poi muro di Solè (21-20). Ace di Leon (22-22). Out Lavia, set point Perugia (22-24). Fuori Podrascanin, Perugia porta il match al tie break (22-25).

2-0 Trento in avvio di tie break. Out Kaziyski e parità (2-2). Si gioca punto a punto (5-5). Invasione di Travica, Trento a +3 (12-9). Muro di Lavia (13-9). Altro muro di Trento, match point (14-9). Kaziyski chiude 15-11.

Trento-Perugia: i commenti e il tabellino

“Al tie break era meglio vincere, ma di fronte avevamo una squadra forte e in salute a differenza nostra – ha dichiarato Dragan Travica nel post partita -. Ma abbiamo lottato tutti e cinque i set, mettendoci dentro il cuore perché sapevamo che ne sarebbe servito tanto stasera. La squadra ha dimostrato un carattere molto positivo e questo, nonostante la sconfitta, ci rende orgogliosi”.

IL TABELLINO

ITAS TRENTINO – SIR SAFETY CONAD PERUGIA 3-2

Parziali: 25-21, 21-25, 26-24, 22-25, 15-11

ITAS TRENTINO: Sbertoli 1, Lavia 16, Lisinac 7, Podrascanin 6, Michieletto 17, Kaziyski 20, Zenger (libero), Sperotto, Pinali. N.e.: D’Heer, Cavuto, Albergati, De Angelis. All. Lorenzetti, vice all. Petrella.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Travica, Rychlicki 21, Mengozzi 5, Solè 13, Leon 28, Plotnytskyi 8, Colaci (libero), Piccinelli, Anderson 3. N.e.: Dardzans, Ter Horst, Russo. All. Grbic, vice all Valentini.

Arbitri: Massimo Florian – Giuseppe Curto

LE CIFRE – TRENTO: 16 b.s., 4 ace, 41% ric. pos., 19% ric. prf., 48% att., 15 muri. PERUGIA: 20 b.s., 9 ace, 51% ric. pos., 24% ric. prf., 46% att., 10 muri.