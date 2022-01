Volley Champions League, Sir Sicoma Monini Perugia al lavoro in vista del match contro il Fenerbahce

Obiettivo Champions League per la Sir Sicoma Monini Perugia. Seduta di allenamento per i Block Devils in vista della terza giornata della Pool E di Champions League. Perugia affronterà mercoledì 12 gennaio in trasferta ad Istanbul la formazione turca del Fenerbahce guidata dall’ex tecnico bianconero Daniel Castellani.

Volley Champions League, Sir Sicoma Monini Perugia al Palabarton per preparare la gara contro il Fenerbahce

A differenza del regolamento vigente in Italia, in campo internazionale il numero dei giocatori indisponibili causa Covid non inficia la disputa delle partite. Pertanto, questi sono giorni di lavoro e di preparazione per Nikola Grbic ed il suo staff. Il tecnico serbo, che ovviamente non può disporre di Colaci, Solè, Ricci e Giannelli, è conscio dell’importanza del match per Perugia e, nonostante le difficoltà di questo periodo, sta preparando la squadra nel miglior modo possibile. Il prossimo avversario degli umbri è “indecifrabile” quanto a giocatori disponibili e che, con tre punti già conquistati, ne cerca altri per restare in corsa per il discorso qualificazione. Anche i Block Devils sono a caccia di punti, primi in classifica a punteggio pieno dopo due giornate. Tornando da Istanbul con il bottino pieno, farebbero un passo importantissimo nella strada verso i quarti di finale.

I test eseguiti in questi giorni non hanno prodotto nuove positività, pertanto sono dieci gli effettivi a disposizione del coach Grbic che, dopo la doppia seduta di lavoro di oggi pomeriggio, lascerà ai ragazzi la domenica libera per recuperare energie fisiche e mentali. Lunedì è in programma una nuova doppia seduta, mentre martedì è in scaletta la partenza alla volta della Turchia.