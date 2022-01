Volley femminile, la Bartoccini-Fortinfissi Perugia al lavoro in vista del match contro Busto Arsizio

La Bartoccini-Fortinfissi Perugia prosegue ad allenarsi in vista della prima gara del 2022. Salvo ulteriori modifiche, il prossimo match della formazione umbra dovrebbe è in programma per sabato 22 gennaio al PalaBarton (con fischio d’inizio ore 20.30) contro Busto Arsizio. L’incontro, valevole per la terza giornata del girone di ritorno, verrà trasmesso in diretta su RAI Sport+HD e e Volleyball World TV.

Bartoccini-Fortinfissi Perugia, il punto del coach Cristofani

“Avevamo tante cose da recuperare dal punto di vista tecnico e di lavoro, dunque stiamo cercando di lavorare su quello che manca per fare quel qualcosa in più. Ovviamente stiamo vedendo che le altre squadre sono molto attive sul mercato mentre noi stiamo cercando di puntare sulle scelte fatte ad inizio stagione per ottenere il massimo da quello che abbiamo, perché sappiamo che abbiamo ancora molta qualità da esprimere. Le ragazze stanno rispondendo bene e le varie situazioni legate al COVID sembrano superate. Stiamo ritrovando la forma fisica e lo scopo di questa settimana sarà quello di ritrovare il ritmo gara in vista della partita che giocheremo sabato sera contro Busto Arsizio”. Il coach Luca Cristofani con queste parole riassume la situazione attuale. “Stiamo lavorando molto più sui movimenti analitici, quindi tanto lavoro sul timing di attacco. Stiamo lavorando per sistemare le soluzioni di attacco già utilizzate e cercando di crearne di nuove, senza trascurare però le cose buone che già facevamo, come ad esempio la ricezione ed il muro”.