Volley Femminile, Perugia-Busto Arsizio 1-3: il sigillo finale è di Mingardi

La Bartoccini-Fortinfissi Perugia parte bene ma poi non riesce a conquistare punti contro la Unet E-Work Busto Arsizio che conquista la vittoria al PalaBarton 3-1 (25-19 21-25 18-25 23-25 i parziali) combattuto su ogni pallone.

Volley Femminile, Perugia-Busto Arsizio: gli highlights

In avvio è subito Busto Arsizio a partire con maggiore incisività. Ma la Bartoccini-Fortinfissi Perugia trova il ritmo gara e, con i colpi di Diop e il muro di Bauer, accorcia le distanze. Dopo un nuovo strappo nella fase centrale del periodo, il primo set si chiude con la vittoria delle umbre per 25-19. Nel secondo set la formazione allunga subito 2-8. Poi Havelkova e compagne tornano in partita ricucendo lo strappo. Ma Gray e Migardi si scuotono ed è proprio l’opposta lombarda a mettere il sigillo sul set con il punto del 21-25. Nel terzo set si parte punto a punto fino al 4 poi la piazzata di Havelkova e l’ace di Guerra sbilanciano gli equilibri. Poi Poulter di astuzia, Stevanovic a muro e Gray in Pipe riportano il conteggio in parità (11-11). La formazione ospite continua ad amministrare andando poi in progressione fino al 18-25 finale. La squadra di coach Musso apre il quarto set all’arrembaggio e la Bartoccini-Fortinfissi Perugia reagisce con Guerra che va a segno per due volte consecutive. Busto si impone con il controllo del gioco a rete. Nelle battute finali l’aggancio arriva con il muro di Bongaerts (21-21). Inizia uno scambio punto a punto. Quindi Mingardi (MVP del match) mette a terra il punto del 23-23 e appone il sigillo sul match con il 23-25 per il 3-1 finale.

Volley Femminile, Perugia-Busto Arsizio: il Tabellino

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA – UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO 1-3 (25-19 21-25 18-25 23-25)

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Havelkova 15, Melandri 12, Diop 12, Guerra 19, Bauer 12, Bongaerts 3, Sirressi (L), Melli 1, Provaroni. Non entrate: Nwakalor, Scarabottini, Masciullo, Rumori (L). Allenatore Cristofani.

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO: Bosetti 6, Stevanovic 19, Poulter 2, Gray 24, Olivotto 8, Mingardi 20, Zannoni (L), Bressan, Monza, Battista. Non entrate: Herrera Blanco, Ungureanu (L), Colombo.

Allenatore Musso.

Spettatori: 300

Durata set: 26′, 28′, 25′, 30′; Totale: 109′.

MVP: Mingardi.

Volley Femminile, Perugia-Busto Arsizio: i commenti delle protagoniste

Al termine del match Giorgia Zannoni, libero della Unet E-Work Busto Arsizio, ha così riassunto la vittoria: “Siamo state molto brave a portarla a casa questa sera, è stata una partita molto difficile per noi, loro credo che sono diventate tutta un’altra squadra rispetto a quella che abbiamo incontrato all’andata, abbiamo avuto dei momenti veramente complicati ma siamo state brave ad uscirne fuori”.

“Abbiamo giocato molto bene – ha sottolineato Helena Havelkova per le umbre -, ovviamente mi dispiace che non siamo riuscite a conquistare punti perché secondo me ce lo meritavamo, sono convinta che se continuiamo a lavorare così come abbiamo lavorato in questo mese di stop, riusciremo ad ottenere quello che vogliamo”.