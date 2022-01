Volley femminile, Perugia-Busto Arsizio Havelkova: “Siamo pronte a lottare”

Il Girone di Ritorno per la Bartoccini-Fortinfissi Perugia prende il via dalla terza giornata, al Palabarton, sotto i riflettori di Rai Sport+HD. Infatti, le “magliette nere” non calcano il campo contro le avversarie da circa un mese, quando in quel di Cuneo ottennero un punto al termine di una gara durata oltre due ore e mezzo. In questo periodo coach Cristofani ha potuto lavorare sui ritmi e sull’intesa generale. In classifica, dove tutto è ancora da decidere, una vittoria piena consentirebbe alle umbre di migliorare l’attuale classifica.

Volley femminile, Perugia-Busto Arsizio: il match ai raggi X

“Abbiamo lavorato veramente tanto in questo periodo, la sosta alla fine è stata di cinque settimane e quindi abbiamo potuto lavorare su molti aspetti – ha affermato il capitano Helena Havelkova alla vigilia del match -. Non so esattamente cosa aspettarmi da questa gara, ma sono sicura che sarà impegnativa. Penso che l’atmosfera sia buonissima e che saremo pronte a lottare perché sappiamo che il girone di ritorno per noi sarà fondamentale, come sempre ogni punto farà la differenza”. “Dal punto di vista tecnico sicuramente loro hanno un grande palleggiatore quindi spetterà a noi mettergli pressione – ha sottolineato Havelkova -, magari forzando con il servizio e dunque mettendo in crisi la ricezione in modo che lei non abbia una palla facile da gestire, poi ovviamente non è l’unica da temere, sono una squadra dotata di tante atlete di alto livello, quindi dovremo stare attente ad ognuna di loro”. Cinque i precedenti tra le due formazioni, in tutti i casi la vittoria è andata a favore di Busto Arsizio. Nella rosa della Bartoccini-Fortinfissi Perugia sono tre le ex: Christina Bauer (Stagione 2010-2011, 2011-2012 e 2012-2013, Valentina Diouf (Stagione 2014-2015, 2016-2017 e 2017-2018) e capitan Helena Havelkova che è stata “farfalla” nelle stagioni 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 e 2014-2015)

Le probabili formazioni:

Bartoccini-Fortinfissi Perugia: Bongaerts, Diouf, Bauer, Melandri, Havelkova, Guerra. Libero: Sirressi.

Allenatore: Cristofani

Unet E-Work C: Poulter, Mingardi, Stevanovic, Olivotto, Bosetti, Gray. Libero: Zannoni

Allenatore: Musso

Arbitri: Lorenzo Mattei, Maurizio Merli

Volley femminile, Perugia-Busto Arsizio: come seguire il match

Il fischio d’inizio è fissato per domani, Sabato 22 gennaio alle ore 20.30 e sarà visibile in diretta con il commento di Marco Fantasia e Giulia Pisani su Rai Sport+HD (canale 57) ed in streaming su www.volleyballworld.tv