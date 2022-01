Volley, Fenerbahce-Sir Sicoma Monini Perugia per la terza giornata di Champions

La Sir Sicoma Monini Perugia è partita stamattina con direzione Istanbul. In programma domani pomeriggio la terza giornata della Pool E di Champions League con i Block Devils attesi dai padroni di casa del Fenerbahce. Il match si disputerà al Burhan Felek Voleybol Salonu con fischio d’inizio alle 19:00 orario locale (le 17:00 in Italia) con diretta web su Discovery+. Gli umbri sono al primo posto del girone a punteggio pieno dopo le prime due giornate, e sono a caccia di tre punti per restare in vetta distanziando di sei lunghezze proprio la formazione.

Champions League Volley, Fenerbahce-Perugia: la situazione delle due squadre

È una spedizione piuttosto ridotta quella bianconera con la defezione dell’ultima ora di Piccinelli che si aggiunge a quelle note di Colaci, Ricci e Solè. Mentre Giannelli è salito sull’aereo senza allenamenti nelle gambe dopo dieci giorni di isolamento. Nikola Grbic deve ancora stabilire chi indosserà la maglia da libero, la scelta potrebbe riguardare uno tra Anderson e Plotnytskyi (i due martelli più ferrati sui fondamentali di seconda linea). Probabilmente uno sarà il posto quattro, l’altro il libero. Il 6+1 per i Block Devils dovrebbe essere composto da Travica in regia, Rychlicki in diagonale, Mengozzi e Russo unici centrali disponibili, Leon altro martello ricevitore. A disposizione Ter Horst (sia come martello che come opposto), Giannelli e Dardzans.

Dall’altra parte della rete il Fenerbahce, guidato in dall’ex tecnico bianconero Daniel Castellani. Terzo in classifica nel campionato nazionale con 10 vittorie e 3 sole sconfitte, è in corsa anche nel girone di Champions con una vittoria (in casa contro il Cannes) ed una sconfitta (in trasferta a Trento). Il 6+1 di partenza dovrebbe essere formato con sinizialmente Yatgin in cabina di regia, uno tra il colosso Toy ed il classe 2001 Gürbüz a chiudere la diagonale di posto due, l’iraniano ex Piacenza Mousavi in coppia con l’altro classe 2001 Tümer al centro, il francese Louati in tandem con il cubano (nato in Russia) Hidalgo in posto quattro e l’esperto Yesilbudak nel ruolo di libero.

Champions League Volley, Fenerbahce-Perugia: come seguire il match

Il match di domani tra Fenerbahce e Perugia sarà visibile in diretta streaming a partire dalle 17:00 ora italiana sulla piattaforma web Discovery+ con il commento da studio di Fabrizio Monari e Rachele Sangiuliano. La voce dell’ufficio comunicazione racconterà domani alle ore 17:00 Fenerbahce-Perugia sui canali social della società bianconera.

Champions League Volley, Fenerbahce-Perugia: Probabili formazioni

FENERBAHCE HDI ISTANBUL: Yatgin-Gürbüz, Tümer-Mousavi, Hidalgo-Louati, Yesilbudak libero. All. Castellani.

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Travica-Rychlicki, Russo-Mengozzi, Leon-Anderson, Plotnytskyi libero. All. Grbic.

Arbitri: Vladimir Oleynik – Andrii Kovalchuk