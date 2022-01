Volley, Sir Safety Conad Perugia: tutti gli appuntamenti di gennaio per i Block Devils

Per questo fine settimana non ci sono in programma partite per la Sir Safety Conad Perugia. Ma prossima settimana sarà ricca di appuntamenti per i Block Devils. Infatti, il calendario che si delinea all’orizzonte per gli umbri è particolarmente interessante e importante.

Volley maschile, ecco tutti i prossimi appuntamenti della Sir Safety Conad Perugia

I ragazzi di coach Nikola Grbic apriranno il nuovo segmento di appuntamenti mercoledì 19 gennaio tra le mura amiche del PalaBarton (fischio d’inizio alle ore 20:30) contro la Kioene Padova per il quarto di finale in gara unica della Del Monte®Coppa Italia. In palio ci sarà uno dei quattro posti per la Final Four riprogrammata per il weekend del 5 e 6 marzo 2022. Mentre, gli altri tre incontri dei quarti di finale (Civitanova-Milano, Trento-Monza e Modena-Piacenza) si giocheranno domenica 16 gennaio. Quindi, a seguire un nuovo match casalingo per la la Sir Safety Conad Perugia domenica 23 gennaio per l’anticipo della 11a giornata di ritorno di Superlega (con fischio d’inizio alle ore 18:00) contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza (attuale quinta forza del campionato). Chiuderanno il mese di gennaio altre due sfide: quella al PalaBarton di Champions del 27 gennaio contro i francesi del Cannes per la quarta giornata della Pool E e quella esterno di Superlega del 30 gennaio a Milano per la sesta di ritorno di campionato.