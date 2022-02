Pallavolo – A1 Femminile: i tabellini del weekend 05-06/02/2022

CONEGLIANO – VERO VOLLEY MONZA 1-3 (25-23 20-25 25-27 13-25)

PROSECCO DOC IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Sylla 5, Folie 7, Wolosz 2, Plummer 6, Vuchkova 6, Egonu 28, De Gennaro (L), Omoruyi 3, Courtney, Caravello, Frosini, Gennari. Non entrate: Bardaro (L), Munarini. All. Santarelli.

VERO VOLLEY MONZA: Rettke 15, Orro 3, Davyskiba 16, Danesi 5, Stysiak 23, Gennari 6, Parrocchiale (L), Candi, Lazovic, Van Hecke. Non entrate: Zakchaiou, Negretti (L), Moretto, Boldini. All. Gaspari.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI – UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO 3-0 (29-27 25-20 25-15)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Malinov 5, Zilio Pereira 11, Alberti 2, Lippmann 2, Sorokaite 11, Silva Correa 7, Castillo (L), Antropova 24, Napodano, Lubian, Angeloni. Non entrate: Pietrini, Bartolini (L), Moschettini. All. Barbolini.

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO: Bosetti 3, Stevanovic 8, Poulter 1, Gray 13, Olivotto 5, Mingardi 18, Zannoni (L), Ungureanu 2. Non entrate: Colombo, Monza, Herrera Blanco, Battista. All. Musso. ARBITRI: Puecher, Papadopol.

REALE MUTUA FENERA CHIERI – DELTA DESPAR TRENTINO 3-1 (22-25 25-22 25-18 25-23)

REALE MUTUA FENERA CHIERI: Cazaute 16, Mazzaro 9, Grobelna 27, Frantti 3, Weitzel 11, Bosio 1, De Bortoli (L), Perinelli 3, Villani 2, Alhassan. Non entrate: Karaoglu, Guarena, Bonelli, Armini (L). All. Bregoli.

DELTA DESPAR TRENTINO: Nizetich 14, Berti 10, Raskie 4, Rivero 13, Furlan 11, Piani 13, Moro (L), Mason 2, Stocco 1, Botarelli 1, Quiligotti (L). Non entrate: Rucli. All. Bertini.

VOLLEY BERGAMO 1991 – VBC TRASPORTI PESANTI CASALMAGGIORE 2-3 (25-23 25-22 24-26 22-25 12-15)

VOLLEY BERGAMO 1991: Di Iulio 2, Loda 19, Butigan 19, May 3, Lanier 19, Schoelzel 11, Faraone (L), Borgo 8, Cagnin 4, Cicola. Non entrate: Ogoms, Turla’. All. Giangrossi.

VBC TRASPORTI PESANTI CASALMAGGIORE: Shcherban 19, Zambelli 2, Malual 27, Braga 12, Guidi 9, Di Maulo 2, Carocci (L), White 7, Szucs 2, Bechis 1, Ferrara (L), Mangani. Non entrate: Rahimova. All. Volpini. ARBITRI: Boris, Venturi.

IL BISONTE FIRENZE – ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY CLUB 2-3 (25-20 22-25 25-21 21-25 12-15)

IL BISONTE FIRENZE: Van Gestel 10, Sylves 8, Nwakalor 28, Enweonwu 15, Belien 11, Cambi 3, Panetoni (L), Graziani 2. Non entrate: Golfieri (L), Saletti, Diagne, Knollema, Lapini, Bonciani. All. Bellano.

ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY CLUB: Arciprete 10, Trnkova 11, Bugg 1, Stigrot 19, Cecconello 9, Klimets 26, Venturi (L), Rebora, Avenia, Pamio. Non entrate: Bucci, Decortes. All. Mafrici.

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA – BOSCA S.BERNARDO CUNEO 0-3 (20-25 23-25 21-25)

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Carcaces 12, Jack-kisal 17, Berasi, Kosheleva 8, Tonello 2, Bjelica 6, Cecchetto (L), Botezat 2, Kosareva 1, Alanko 1, Newcombe. Non entrate: Mancini, Fiori (L). All. Bonafede.

BOSCA S.BERNARDO CUNEO: Squarcini 6, Gicquel 6, Jasper 16, Stufi 9, Signorile 2, Degradi 19, Gay (L), Giovannini, Zanette, Agrifoglio. Non entrate: Caruso, Kuznetsova. All. Pistola.