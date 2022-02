Pallavolo: Il video di RaiSport per i 70 anni di Julio Velasco

Compie settanta anni il Maestro della pallavolo mondiale, l’allenatore che ha fatto grande l’Italia negli anni novanta, Julio Velasco.

Rai Sport, con un servizio curato da Maurizio Colantoni, ha deciso di giocare d’anticipo e dedicargli un tributo video per festeggiarlo qualche ora prima del suo compleanno.

Il coach argentino, naturalizzato italiano, è infatti nato il 9 febbario del 1952 a La Plata.

In Italia ha allenato a partire dalla stagione agonistica dell’83/84, quando accettò la panchina della Latte Tre Valli Jesi, per poi proseguire con decine di successi sia con squadre di club che, soprattutto, con le nazionali.

Grande protagonista della Generazione dei Fenomeni è attualmente impegnato come direttore tecnico del settore giovanile della FIPAV dopo avere concluso la carriera di allenatore a Modena nella stagione 18/19.

Il titolo del servizio è sicuramente azzeccato: “i 70 anni del Genio”.

Julio Velasco si è sempre considerato un semplice lavoratore che si è messo al servizio dello sport, per aiutare gli atleti a dare il meglio di sé. Convinto assertore che lo sport sia un compendio di capacità, tecnica e soprattutto idee, Velasco ha sempre dato la massima rilevanza alla comprensione delle persone, sfruttando anche le sue conoscenze filosofiche.

Un esempio per generazioni di allenatori e non solo.