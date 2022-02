Superlega di volley: Ravenna scende in A2; stasera Milano-Modena

La Superlega di volley emette il primo verdetto ufficiale della stagione: il G.S. Porto Robur Costa Ravenna, a seguito del ko per 3-0 subito in trasferta contro il Vero Volley Monza nel recupero del diciassettesimo turno, abbandona dopo nove di militanza la massima serie e retrocede in Serie A2. La compagine romagnola, ancora senza vittorie e con soli 2 punti all’attivo, si ritrova, infatti, con cinque gare ancora da giocare staccata di 18 lunghezze dall’undicesimo posto (l’ultimo utile per la salvezza) occupato al momento dalla Gioiella Prisma Taranto.

Il terzo successo consecutivo in campionato (quinto considerando anche gli incontri sostenuti nei quarti di Coppa CEV) consente alla squadra brianzola di salire a quota 31 e (seppur con tre partite in più disputate) di scavalcare in quinta posizione di un punto l’Allianz Powervolley Milano impegnata in casa stasera (ore 19.00) contro la Leo Shoes PerkinElmer Modena nell’interessante recupero dell’undicesima giornata di ritorno.

La formazione meneghina vede anche ridursi a tre sole lunghezze il vantaggio in classifica sulla Gas Sales Blue Energy. I biancorossi, pur privi degli opposti Lagumdzija e Stern, tornano dopo due sconfitte di fila alla vittoria aggiudicandosi davanti al proprio pubblico per 3-0 il recupero del ventesimo turno contro la Kioene Padova. Quarto ko nelle ultime cinque gare per la compagine patavina che ferma a quota 21 in compagnia del Verona Volley scivola fuori dai playoff.

A subentrare all’ottavo posto con i suoi 22 punti all’attivo è la Top Volley Cisterna protagonista di una preziosa affermazione in trasferta per 3-2 contro la Tonno Callipo Vibo Valentia. Nel combattuto recupero della diciottesima giornata, andato in scena al Pala Maiata, la squadra pontina, reduce dalla sconfitta interna con l’Allianz Powervolley Milano, si vede rimontare due set di vantaggio dai padroni di casa ma trova la forza per imporsi al tie-break per 16-14 dopo aver annullato due match-point. Non riesce, dunque, alla Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, penultima a quota 19, di allungare a tre la striscia di successi consecutivi.

Superlega di volley: i risultati dei recuperi

17° turno

Vero Volley Monza vs Consar RCM Ravenna 3-0 (25-14; 25-19; 25-20)

18° turno

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia vs Top Volley Cisterna 2-3 (17-25; 21-25; 25-21; 25-17; 14-16)

20° turno

Gas Sales Bluenergy Piacenza vs Kioene Padova 3-0 (25-20; 25-17; 25-19)

24° turno

Allianz Powervolley Milano vs Leo Shoes PerkinElmer Modena

(17 febbraio, ore 19:00, diretta su VolleyballWorld.tv)

Superlega di volley: la classifica

01. Sir Safety Conad Perugia 52 (19)

02. Cucine Lube Civitanova 45 (18)

03. Itas Trentino 42 (19)

04. Leo Shoes PerkinElmer Modena 36 (17)

05. Vero Volley Monza 31 (21)

06. Allianz Powervolley Milano 30 (18)

07. Gas Sales Bluenergy Piacenza 28 (18)

08. Top Volley Cisterna 22 (20)

09. Kioene Padova 21 (19)

10. Verona Volley 21 (19)

11. Gioiella Prisma Taranto 20 (20)

12. Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 19 (19)

13. Consar RCM Ravenna 2 (19)