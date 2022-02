Superlega, Sir Safety Conad Perugia batte in quattro set Kioene Padova. Mvp Rychlicki

Vittoria sofferta, ma alla meritata della Sir Safety Conad Perugia che batte in quattro set un’ottima Kioene Padova nella nona di ritorno di Superlega e conquista altri tre punti importantissimi per mantenere saldo il primo posto in classifica. Match gradevole dai buoni contenuti tecnici quello disputato al PalaBarton con una efficace cornice di pubblico. La formazione di Cuttini, prima di mollare nel quarto, se la gioca forte per tre set, vincendo il primo e lottando punto a punto nei successivi grazie a una prestazione eccellente in battuta ed in generale in fase break. I Block Devils dopo un primo parziale falloso, alzano i giri del motore, alzano il muro e trovano in Rychlicki il terminale offensivo giusto per scardinare la resistenza patavina.

Numeri del match ottimi per Perugia in attacco (55% di squadra) ed a muro (8 vincenti contro 2 della Kioene), 5 gli ace targati la squadra di coach Grbic.

Mvp per Kamil Rychlicki. L’opposto lussemburghese chiude con 19 palloni vincenti, tutti in attacco dove segna il 61%. Doppia cifra anche per Leon (13), molto bene Mengozzi (8 punti con 7 su 7 in primo tempo), così come Giannelli (8 punti con 4 muri). Da sottolineare anche l’ingresso dal secondo parziale di Plotnytskyi che dà equilibrio in campo, nel quarto set in battuta 2 ace e chiude con 7 palloni vincenti.

Con l’apertura al 60%, torna il pubblico a Pian di Massiano con i supporters bianconeri che hanno garantito alla sfida una stupenda cornice.

Prosegue il suo cammino vincente Perugia in vetta alla classifica. Mercoledì sarà di nuovo campionato con il recupero in programma al PalaBarton contro Piacenza.

Perugia-Padova: gli highlights

Formazione tipo di questa fase per Grbic. Ospiti a segno in avvio con Crosato (1-3). Rychlicki pareggia dalla seconda linea (4-4). Il muro di Anderson (6-6). Rychlicki da posto quattro (9-9). Muro di Vitelli (9-11). Pipe Petrov (10-13). Ace di Leon (13-17). Weber è un rebus irrisolvibile per il muro bianconero (15-20). Errore in attacco di Rychlicki (19-25).

Secondo set: Leon per il 3-1. Padova capovolge con il turno di Bottolo al servizio (5-6). Ace di Giannelli, poi smash di Plotnytskyi (9-7). Pipe di Petrov (11-12). Poi Giannelli e Mengozzi (17-14). Doppio ace di Vitelli (21-20). Muro vincente di Giannelli (23-20). Solè porta Perugia al set point (24-21). Rychlicki trova il maniout vincente (25-22).

Terzo set: Muro vincente di Vitelli, poi Weber (6-8). Leon pareggia (9-9). Mengozzi tiene il set in equilibrio (14-14). Rychlicki (17-16). Giannelli di seconda intenzione (22-20). Mengozzi chiude il primo tempo, set point Perugia (24-22). Chiude Leon (25-22).

Quarto set: al servizio Plotnytskyi 2 ace (4-0). Fuori Bottolo (6-1). Sull’8-4 dentro Anderson per Leon. Muro vincente di Giannelli, poi out Weber, e Rychlicki due volte dalla seconda linea (13-5). Ecco Plotnytskyi (16-6). Rychlicki (20-10). Ace di Weber (20-12). Muro vincente di Solè (22-12). Chiude l’ace di Solè (25-13).

Perugia-Padova: commenti e Tabellino

“Nel primo set non abbiamo avuto la nostra solita battuta, loro sono stati bravi in fase break – ha sottolineato Kamil Rychlicki nel post gara-. Poi abbiamo preso ritmo, abbiamo preso fiducia, siamo rientrati e sono contento per la vittoria che è molto importante. Io Mvp? Provo a fare sempre il mio meglio, ma conta la squadra e sono contento che abbiamo vinto”.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA – KIOENE PADOVA 3-1

Parziali: 19-25, 25-22, 25-22, 25-13

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Giannelli 8, Rychlicki 19, Solè 6, Mengozzi 8, Leon 13, Anderson 2, Piccinelli (libero), Plotnytskyi 7, Travica, Ter Horst. N.e.: Ricci, Dardzans, Colaci (libero), Russo. All. Grbic, vice all Valentini.

KIOENE PADOVA: Zimmermann 2, Weber 18, Crosato 2, Vitelli 7, Bottolo 10, Petrov 7, Gottardo (libero), Loeppky 6, Schiro, Zoppellari, Volpato 1, Takahashi. N.e.: Canella, Bassanello (libero). All. Cuttini, vice all. Trolese.

Arbitri: Gianluca Cappello – Vincenzo Carcione

LE CIFRE – PERUGIA: 19 b.s., 5 ace, 44% ric. pos., 31% ric. prf., 55% att., 8 muri. PADOVA: 19 b.s., 7 ace, 50% ric. pos., 18% ric. prf., 44% att., 2 muri.