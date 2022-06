Volleyball Nations League femminile: Italia batte Belgio 3-1

Buona la seconda: nella Pool di Ankara di Volleyball Nations League, l’Italia di Mazzanti batte il Belgio 3-1 (25-19; 25-23; 25-20) e riscatta la brutta sconfitta rimediata all’esordio contro la Turchia di Giovanni Guidetti.

Mazzanti non cambia nulla del sestetto sceso in campo all’esordio, e schiera Malinov-Nwakalor in diagonale; Chirichella e Bonifacio al centro; Perinelli e Degradi in banda, con De Gennaro libero.

Risponde il Belgio con la diagonale Van De Vyver-Martin; in attacco ci sono le nostre Van Gestel e Herbots, con la coppia Lemmens-Van Avermaet al centro; Van Sas è il libero.

Inizio equilibrato di match, con le azzurre che ricevono bene e mandano a segno Nwakalor, mentre la coppia Van Gestel-Herbots consegna un break al Belgio sul 7-10. La squadra fiamminga scava un solco con le sue attaccanti, e non basta una Nwakalor in serata di grazia (saranno 30 i punti alla fine), per evitare alla squadra di Mazzanti la sconfitta nel primo set.

Altra storia nel secondo parziale, dove il sestetto azzurro abbraccia l’ingresso di Gennari. Bonifacio si fa sentire a muro su Herbots, e le nostre ragazze vanno sul 12-5. Perinelli piazza l’attacco del 18-10, mentre è Nwakalor, ancora cercata da Malinov, a chiudere il set.

Stessa storia nella terza frazione: sono ancora Nwakalor e Perinelli ad orchestrare gli attacchi azzurri. La schiacciatrice di Chieri ha messo a segno il punto del 15-12, prima che il Belgio riuscisse a recuperare passando dal centro. Herbots ha riportato avanti le sue sul 21-20, ma ancora Perinelli è riuscita a fruttare due set point alle azzurre. Ci pensa Mazzaro, neoentrata, a chiudere i conti.

Quarto set in totale controllo delle azzurre, capaci di portarsi avanti 15-7. Belgio che è rimasto attaccato alla partita con i punti di Martin, ma Nwakalor è salita in cattedra nel finale, e con un mani out ha messo a tacere la squadra fiamminga.

Si conclude con una vittoria azzurra Italia-Belgio di Volleyball Nations League. Domani c’è l’Olanda, nel terzo match della Pool di Ankara.